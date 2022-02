El sindicato CSIF ha ganado una sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce el derecho de los agentes de Policía Local fijos del turno de noche de Xirivella a que les compensen con una hora y media de trabajo por hora realizada. La aplicación de este dictamen tiene hasta cuatro años de retroactividad, que, en el caso del agente que inició el proceso en 2019, llegaría hasta siete años.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 24 de junio de 2010 publicó el acuerdo alcanzado sobre nocturnidad. “Se considera trabajo nocturno el que se realiza entre las 22 horas y 6 de la mañana. Esta prestación de servicios se compensará a razón de una hora y media por cada hora trabajada”, exponía.

El sindicato señala que, a pesar de este punto, los ocho agentes que habitualmente componen este turno no percibían esa hora y media por hora trabajada. "El problema se fue enquistando y, a pesar de los intentos de negociación, el Ayuntamiento no accedía a incluir esa compensación", explican. En marzo de 2019 el sindicato presentó, en nombre de un trabajador, la solicitud para exigirla y, al no obtener respuesta, interpuso recurso contencioso administrativo.

La central sindical continúa relatando que en octubre de 2020 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Valencia daba la razón al sindicato al, tal como indica el fallo, “condenar a la demandada a que compute cada hora de trabajo como una hora y media de trabajo efectivamente realizado, con los efectos retroactivos de cuatro años desde la fecha de solicitud”.

El sindicato apunta que el ayuntamiento presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. La sala de lo contencioso-administrativo, Sección 2, ha ratificado ahora lo dictaminado en primera instancia al “desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Xirivella” e imponiéndole las costas procesales.

CSIF insta al Consistorio a que aplique de inmediato la sentencia. Esto supondría la compensación a este agente de las horas extra de los tres años transcurridos hasta 2019, cuando presentó la solicitud, más los cuatro anteriores con efectos retroactivos. En total, de siete años. En el caso del resto de empleados del turno de noche, podría hacerse extensiva la resolución si lo solicitan los afectados, lo que obligaría al Ayuntamiento a compensarles las horas extra de cuatro años con efectos retroactivos.

El sindicato añade que esa circunstancia afectaría, proporcionalmente según el tiempo de trabajo desarrollado, a cualquier agente que hubiera desempeñado su labor en el turno de noche en el último cuatrienio, aunque ahora esté jubilado, en otro turno o en otro ayuntamiento. En total, podría superar la decena de agentes locales.