Silla se ha quedado sin declaración institucional por el 8-M por apenas unas horas. Los consistorios de l'Horta aprovechan la declaración institucional enviada desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para llevarla al pleno y hacerla suya, Sin embargo esa declaración llegó este miércoles a primera hora de la mañana y no pudo entrar para el pleno que Silla celebrada como siempre el último martes del mes por la noche.

Ante el conocimiento de dicha situación, la portavoz de Compromís decidió presentar una moción por la vía de urgencia para que se debatiera en Pleno y se pudiera convertir en declaración institucional. Sin embargo, el alcalde, Vicente Zaragozá, estimó que era mejor esperar a la declaración institucional de la FVMP libre de siglas políticas pese a que se realizase una vez transcurrido el 8-M. Algo que la edila de Compromís Raquel Sánchez no comparte. "El gobierno del PSOE al completo votó en contra de tratar la Moción del 8 de marzo de Compromís, al no considerar la urgencia, un hecho que contrasta con la proximidad de la fecha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de todas las actividades feministas que ha preparado tanto la Casa de la Mujer como la Concejalía de Igualdad, y haber enviado ya el programa de actividades del 8 de marzo", señala.

"El día de la mujer no está para ensuciarlo. Desde las instituciones, tenemos la obligación de ir todos unidos para visualizar el problema y apoyarlo. Nunca estar al lado del oportunismo político, es un día para celebrar no para discutir", responde el alcalde, quien admite que por el mismo motivo decidieron no presentar una moción desde el PSPV. "El día de la mujer son todos los días, no pasa nada por aprobar la declaración de la FVMP en el próximo pleno. Tenemos un amplio programa de actividades que dejan claro nuestro apoyo al 8-M", reitera.

Raquel Sánchez, sin embargo, asegura que lejos del oportunismo político, se ofreció a votar a favor la moción del PSOE al conocer que existía esta posibilidad, incluso a trabajar en una declaración institucional conjunta "pero la alcaldía presidencia no aceptó “por no alargar el plenario” y recrimina la actitud recibida a sus mociones en los plenos.

"El alcalde de Silla Vicente Zaragozá ha mostrado la cara más antidemocrática cuando se trata de mociones de la oposición tratadas por la vía de urgencia. A menudo no las aceptan y las votan en contra con su mayoría absoluta mientras que las propuestas del gobierno por erratas en pliegos administrativos y solicitudes de subvenciones tratadas por urgencia siempre cuentan con apoyo de los grupos de la oposición", sentencia.