L'Ajuntament de Catarroja a través de la regidoria de Cultura ha iniciat la setena edició d'un dels cicles més seguits per la comunitat literària de l'Horta Sud, "2 poetes com nosaltres". La primera sessió de les 7 previstes dins del programa de 2022 va tindre lloc el dimarts 22 de febrer, amb la participació d'Enric Majó, Manuel Molins i Rosana Pastor, els qui portaren els poemes de Joan Fuster a l'escenari del Teatre Auditori de Catarroja, lloc on es desenvoluparan aquests recitals literaris fins al mes de novembre.

“Tornem en la setena edició del cicle "2 Poetes com Nosaltres" amb una aposta important dins de l'any Joan Fuster, amb un recital de poemes i textos de l'autor, amb tres veus d'un gran nivell per a recordar la figura d'un dels grans referents de la cultura valenciana. Un any més volem agrair l'esforç dels participants i sobretot de la direcció de la Biblioteca de Catarroja qui s'ha encarregat de confeccionar el programa”, conclou Dolors Gimeno, regidora de Cultura. El programa inclou poetes de diverses parts de l'Estat i de la Comunitat Valenciana. Així doncs, la següent representació tindrà lloc el 29 de març amb la participació de Bernardo Atxaga des d'Euskadi. El 26 d'abril visitaran Catarroja els poetes catalans David Castillo i Teresa Colom. El 31 de maig, també des de Catalunya arribaran al TAC, Laia Martínez i Blanca Llum. Les valencianes Alba Camarasa i Aina Garcia recitaran el seu poemari el 29 de juny, mentre que tancarà la 7ena Edició de "2 Poetes com Nosaltres", el portugués Joâo Rasteiro, el 25 d'octubre, i Miquel Desclot al costat de Joan Navarro el 29 de novembre. Tots els recitals són, en les dates indicades, a les 19 hores en el Teatre Auditori de Catarroja amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament del recinte.