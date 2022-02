El passat 12 de febrer, l’Ajuntament de Benetússer, a través de la seua regidoria de Patrimoni, va presentar de manera oficial ‘Fàbriques del km². Memòria veïnal del Benetússer industrial’, un projecte que ha pres forma en una exposició que recull materials d’arxiu, fotografies i entrevistes vinculats al context industrial del municipi i que han eixit a la llum després d’un elaborat treball de documentació i de rescat de la memòria del poble.

«Per fi posem a l’abast de la ciutadania aquest projecte que combina la posada en valor patrimonial amb la reivindicació de la memòria dels nostres veïns i veïnes», assenyala la regidora d’Hisenda i Patrimoni, Reme Navarro Alapont. A més, «es tracta d’un projecte viu, col·laboratiu i en permanent construcció, que esperem que propicie que apareguen nous materials i testimoniatges que vagen sumant-se i enriquint als que conformen l’actual exposició».

La presentació del projecte va començar amb la posada en marxa d’una de les tres rutes guiades pel municipi que serveixen com a contrapunt als objectes i testimoniatges orals aportats per les persones que van participar del passat industrial de la localitat.

Una trentena de persones es van donar cita a la porta de l’ajuntament i van visitar en companyia d’un guia la dotzena d’edificis emblemàtics de l’època que encara segueixen en peu o han sigut transformats amb el pas del temps.

Les fàbriques de licors com Cristóbal Pons o José Baixauli, el molí de San José —més recordat com la fàbrica MEIVEL—, el Frigorífic «La Plata» o els antics telègrafs van ser algunes de les parades que formen part d’una ruta que reivindica tots aquells edificis del municipi que actuen com a testimoniatge viu de la puixança industrial del Benetússer de principis i mediats del segle XX.

L’última de les localitzacions a visitar va ser el Xalet de la Xapa, un edifici d’estil Art Déco que en el seu moment va acollir les oficines de l’antiga fàbrica de sabons Paege & Companyia, espai triat per a albergar l’exposició ‘Fàbriques del km²’ i que actua com un element arquitectònic més de la mostra permetent al públic submergir-se en una altra època a través de la visita per les seues diferents estades.

Més de 70 veïns i veïnes van assistir a la inauguració de l’exposició, que va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, i de nombrosos membres de la corporació municipal, i que va ser presentada per la regidora de Patrimoni, Reme Navarro, acompanyada de l’equip encarregat de l’elaboració del projecte, capitanejat per Roser Colomar, Anaïs Florin i Estelle Jullian.

Després de la presentació, el públic va poder visitar l’espai per a observar els vestigis del passat industrial mitjançant objectes, embalatges o mobles, acompanyats en tot moment per les veus procedents de les entrevistes a Adelaida Fortes, Pepe Portalés Lola Bañón o Alejandro Villena, entre altres, a manera de narradors de l’època.

La mostra romandrà oberta fins al proper 27 de març en horari de dijous a divendres de 17 a 20 hores i dissabtes i diumenges d’11 a 14 hores amb accés lliure i gratuït.

Per altra banda, per a participar en les pròximes rutes guiades previstes per al 12 i el 26 de març, amb eixida a les 10 hores des de la plaça de l’Ajuntament, es podrà reservar cita de dilluns a divendres de 16 a 18 hores a través del telèfon 673 691 802.

El Molí Arrosser revela el passat de Benetússer

L’Ajuntament de Benetússer, a través de la seua àrea de Patrimoni, té com a clar objectiu la posada en valor del passat de la població de l’Horta Sud i treballa activament en un potent projecte arqueològic i arquitectònic que tracta de traure a la llum els secrets de l’antic Molí Arrosser, peça fonamental del conjunt d’arquitectura hidràulica que s’estén per l’horta valenciana des de l’època islàmica fins l’actualitat. A través de l’anàlisi exhaustiva de l’edifici, els treballs realitzats des de finals de 2020 tenen com a fi última la conservació del passat patrimonial en un espai museístic adaptat per a la interacció de la ciutadania amb la història de la localitat. «La rehabilitació integral de l’edifici és un projecte que ens permet, d’una banda, descobrir i posar en valor el nostre passat i, per l’altre, condicionar l’espai per a convertir-lo en el Museu d’Història que albergarà totes les troballes trobades a Benetússer, donant a conéixer a la ciutadania la joia del nostre patrimoni, que inclou tota la maquinària del propi molí d’arròs», indica la regidora d’Hisenda i Patrimoni, Reme Navarro.

Per a rescatar este passat, el consistori va abordar una primera fase per a la rehabilitació integral de l’edifici que va començar amb un estudi arqueològic amb la finalitat de conéixer en profunditat el valor dels objectes i de la història constructiva, així com el funcionament de totes les estructures del cos més antic del molí. D’esta manera, a través de les excavacions dels sòls i dels murs, s’ha pogut constatar la cohabitació de restes pertanyents a les tres grans etapes del conjunt arquitectònic com són el molí medieval, el molí hidràulic i el molí industrial de Benetússer.

Descobrint les capes del Molí Arrosser de Benetússer

Durant la fase d’estudi arqueològic, va eixir a la llum informació molt rellevant gràcies al descobriment de troballes que permeten establir una cronologia clara de l’evolució de l’edifici. Així, a través dels sondejos en terra s’han trobat una sèrie de murs que es poden situar entre els segles XV i XVI, que confirma l’existència del molí nomenat per les fonts històriques. Seguidament, s’ha obtingut un important cabal d’informació sobre una important remodelació datada en el segle XVIII i que es correspon amb el molí hidràulic tradicional de la població benetusina. D’esta època s’han conservat nombrosos murs en alçada corresponents a les antigues façanes del cos de l’edifici i, entre les troballes, ha destacat l’excavació d’un dels dos passatges de l’aigua de la séquia, coneguts com els cacaus, on estava allotjada el queixal que proporcionava el moviment al molí hidràulic. Este descobriment permetrà, en un futur, comparar aquesta tecnologia tradicional amb la de la turbina del molí industrial. D’esta última etapa, datada entre finals del segle XIX i principis del XX, s’ha extret gran quantitat d’informació tant a nivell estructural com a través de la maquinària, en excel·lent estat de conservació i exemple de gran qualitat patrimonial dins de la Comunitat Valenciana.

El desmuntatge de l’esmentada maquinària ha estat acompanyat d’una estricta classificació, siglatge i inventariat de les 306 peces trobades a l’interior del molí, així com dels primers treballs de restauració i tractament de la maquinària a les mans de restauradors i restauradores especialistes.

Per altra banda, part dels treballs arqueològics es van concentrar a l’entorn dels xaragalls del molí ja que l’excavació va permetre arribar a la base de les mateixes i documentar les restes de la maquinària tant del molí antic com modern. Entre altres elements es van localitzar les turbines, la roda d’àleps o l’entrada de l’aigua (botana). Al mateix temps, es va estudiar l’estreta relació del xaragall amb la séquia de Favara, així com la connexió de la pròpia séquia amb l’edifici del molí fent necessària la intervenció per a clausurar el pas de l’aigua a l’interior que provocava importants humitats i afeccions a la maquinària.

Una anàlisi arquitectònica per a donar forma al futur museu

Durant la primera fase del projecte també s’han dut a terme treballs de tipus arquitectònic mitjançant l’estudi estructural de la fusta, element predominant en la construcció del Molí Arrosser. La informació aportada ha permés als tècnics establir uns criteris d’intervenció de cara a abordar l’etapa següent amb l’objectiu de condicionar i consolidar l’estructura d’un edifici que albergarà les instal·lacions i els serveis necessaris per a convertir-se en un espai museístic visitable.

En la futura fase de consolidació i reforç estructural de l’edifici, es desenvoluparà, al mateix temps, part de les instal·lacions previstes del futur museu, i s’abordarà el desmuntatge i trasllat de part de la maquinària del molí, amb l’objectiu de permetre executar els reforços estructurals necessaris.

A l’hora de donar a conéixer cadascuna de les fases de la rehabilitació del Molí Arrosser de Benetússer, també conegut com antic Molí de Santa Teresa/ Molí de Raga, el consistori benetusí es proposa realitzar vídeos explicatius dels treballs desenvolupats en l’edifici, els dos primers dels quals ja es poden visionar a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Benetússer. D’esta manera, mitjançant la comunicació de les diverses fases i troballes, es busca comptar amb l’interés de la ciutadania per a convertir el futur museu en espai de referència del passat i del present del municipi.