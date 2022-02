El Mercat del Bescanvi de Burjassot reprén amb èxit l’activitat

La Casa de Cultura de Burjassot, després de dos anys marcats pee les restriccions del cornavirus, tornà a muntar el Mercat del Bescanvi en el vestíbul. Esta iniciativa d’animació a la lectura en format de paper, creada per l’equip de les Biblioteques Municipals i que gaudix de “gran acceptació”, oferirà de nou l’últim dijous de cada mes, de 17 a 19 hores, la possibilitat de canviar –sense cap cost pecuniari– llibres procedents dels fons bibliotecaris per aquells que de les seues prestatgeries particulars aporten –“en bon estat”– els usuaris.

En la seua represa, el Mercat del Bescanvi exposà 350 volums tant per a públic adult com infantil. Segons el personal de Biblioteques, “la literatura infantil i la novel·la, sobretot del gènere romàntic, seguit del negre i de l’històric, continuen sent els textos més sol·licitats per a l’intercanvi”. Els usuaris també mostren interés per altres matèries com “la ciència i l’humor”. L’afluència de lectors en la reobertura del mercadet dels dijous en la Casa de Cultura fou “notable”. La pròxima cita serà el 31 de març, dia de Sant Benjamí.