Dins de les activitats de "Cent de Fuster", l’Ajuntament d’Aldaia acull en el MUPA l’exposició “Joan Fuster: l’escriptor i el seu Espai”, que romandrà oberta entre fins al dia el 20 de març. Es tracta d’una exposició promoguda per l’Espai Joan Fuster i l’Ajuntament de Sueca en col·laboració amb la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana. Aldaia és el primer municipi valencià en acollir aquesta exposició dins de la programació de l’Any Joan Fuster (1922-2022) en el qual es commemora el centenari del naixement de l’escriptor.

Aquesta exposició mostra, a través d’un conjunt de rollups textos i documentació gràfica diversa, un breu recorregut per la vida i obra d’un dels intel·lectuals i escriptors valencians més importants del segle XX. Alhora ofereix informació sobre el museu de Sueca dedicat a l’autor d’obres tan significatives com "Nosaltres els valencians", "Diccionari per a ociosos", "El descrèdit de la realitat", "Les originalitats", "Figures de temps", "Judicis finals", "Causar-se d'esperar", "L'home, mesura de totes les coses", "Consells, proverbis i insolències",... I tantes altres més.

Així mateix, l’exposició es complementa amb una aportació pròpia del MUPA en un conjunt de vitrines on s’inclouen articles de l’escriptor, fotos i llibres de l’assagista de Sueca, així com articles d’autors diversos que versen sobre Fuster publicades en diversos diaris i revistes com ara Saó, Métode, Dise, Trellat, El Temps, Levante-EMV i Allioli, entre altres.

Conferència i visites guiades

Aquesta activitat es completa amb un programa de visites guiades adreçades a alumnes de quart d’ESO i batxillerat dels instituts d’Aldaia, així com una conferència sobre la figura de Joan Fuster a càrrec de Salvador Ortells, director de l’Espai Joan Fuster de Sueca. La conferència, titulada “Joan Fuster: l’escriptor i el seu Espai”, es va realitzar el passat 22 de febrer a la Casa de la Música d’Aldaia. En acabar la xarrada, 75 alumnes i professorat dels instituts Salvador Gadea i Carles Salvador visitaren l’exposició al MUPA.

De la mateixa manera, per als dies 2 i 4 de març hi ha prevista la realització cinc visites guiades en les quals participaran 140 alumnes de l’IES Carles Salvador d’Aldaia.