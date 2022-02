L’artesania del Palmito d’Aldaia ha sigut reconeguda com a bé de rellevància local immaterial (BRL) per la Generalitat Valenciana. Un reconeixement que servix per a seguir vetlant pel desenvolupament i la pervivència d’esta manifestació cultural, per la conservació dels seus valors tradicionals i per la seua transmissió a les generacions futures.

Esta declaració dona un nou suport a un sector artesanal que forma part del patrimoni cultural i industrial d’Aldaia. «Treballem per un objectiu comú i un repte que ens encoratja a seguir remant junts en la mateixa direcció», assegura l’alcalde de la localitat Guillermo Luján. «Volem revitalitzar i donar llum a l’artesania tradicional dels palmitos, un dels nostres principals símbols d’identitat». La finalitat, per a totes les parts és, per tant, seguir treballant per la permanència d’esta disciplina artística que ens definix com a poble. I des de la institució local aprofiten per agrair a totes les persones que han treballat de valent per aconseguir l’èxit d’esta iniciativa: equip tècnic de l’ajuntament, palmiters i gremi, conselleria... Sector històric amb molt de futur Aldaia reuneix en l’actualitat 24 empreses de palmitos de les 36 actives a la Comunitat Valenciana. Els artesans estan integrats majoritàriament en el Gremi de Mestres Palmiters, amb seu a Aldaia, i elaboren palmitos de les marques de qualitat Abanico Artesano Español (AEA) i Artesania de la Comunitat Valenciana. A Aldaia, fins fa pocs anys, la majoria de families tenien alguna vinculació, més o menys propera, amb els tallers. I de fet, era sustent de moltes famílies. Esta artesania porta un procés molt laboriós que passa per diverses mans i tallers (teladors, caladors, pintors, etc) i actualment busca adaptar-se a noves tecnologies i tendències de disseny, per mirar el futur d’un sector que reviu dia a dia. «El palmito és una joia que fusiona a la perfecció artesania, art i funcionalitat. A Aldaia l’artesania del palmito és una part consubstancial de la seua tradició industrial i cultural». MUPA Per tal de protegir, preservar i impulsar este sector artesanal, l’ajuntament va restaurar en 2010 la Casa de la Llotgeta (edifici de finals del segle XVI i principis del XVII) per tal d’albergar el Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA). El MUPA és l’únic museu d’Espanya dedicat exclusivament a l’artesania del palmito, tot i que a París hi ha un altre museu dedicat als palmitos. I té una col·lecció permanent de més 400 palmitos gràcies a donacions particulars de palmiters, artistes i especialment de la família Blay Villa. Col·lecció que recull peces de diferents èpoques i estils, amb palmitos de més de 15 països d’Europa i d’Àsia.