Compromís per Paterna ha revelado que el contrato del autobús municipal lleva cinco años sin renovar. El concejal de la formación, Carles Martí, ha manifestado que “el último anuncio que el gobierno de Sagredo hizo sobre que licitaba el contrato del nuevo autobús en Paterna data de 2018. Una pandemia, cinco años y no sabemos ya cuántos ODS después, Paterna continúa con una línea interna de autobús tan solo”.

La formación de izquierdas sostiene que “si esta línea diera un servicio digno, no tendríamos ningún problema, pero no es así. Resulta que un joven que quiere ir de Lloma Llarga a la casa de la Juventud, por ejemplo, el tiempo que le ocupa el trayecto es de más de 50 minutos. ¿Alguien se cree que este joven cogerá el bus? Nosotros estamos seguros que no. Otro caso de esta misma semana, una joven que vive en La Cañada y que va al instituto en el casco urbano llegó a su casa dos horas después del que tocaba por la ineficacia del servicio de autobús con la consiguiente preocupación de los padres y la desesperación de la joven”.

Las mismas fuentes apuntan al hecho que “el problema empezó ya hace cinco años, cuando el contrato del autobús urbano en Paterna caducó y desde entonces el contrato se continúa pagando a la misma empresa y el servicio continúa decayendo. No entendemos los motivos que tiene el gobierno socialista para no sacar los nuevos pliegos y poner en marcha el proyecto que ha redactado y que aumenta de 1 a 6 líneas de las que dispondríamos los paterneros y paterneras para poder disfrutar de un servicio digno y que, como es lógico, ayudaría tanto en la vida de los ciudadanos, así como a cumplir con la lucha contra el cambio climático”.

“Si nos centramos en la gente joven, con unas líneas de autobuses decentes podrían ir a los lugares de ocio, a los lugares culturales, a sus centros educativos e incluso a sus entrenamientos deportivos con transporte público, evitando que miles de padres y madres hagan de taxistas durante toda la semana llenando paterna de tráfico con el consiguiente humo, ruido y polución”, afirma Carles Martí.

El mismo concejal apunta para concluir que “desde Compromís exigimos que por un lado se inicie ya de una vez la puesta en marcha de la nueva red de autobuses y por otro lado que nos informen de los motivos de los cinco años de retraso que lleva la misma”.