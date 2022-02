En este inici de l’any 2022 l’Ajuntament de Picanya va aprovar els darrers tràmits per a completar la compra dels edificis de l’Hort de les Palmes i el Motor de Giner. Després d’una llarga negociació, finalment, la família propietària tant de l’Hort com del Motor ha acceptat la venda dels dos immobles que, en breu, passaran a formar part del patrimoni públic d’este municipi.

Els dos edificils, tant l’edifici principal, com el Motor, formen part del conjunt històric de l’Hort de les Palmes. Este Hort, que podem situar cap a la meitat del segle XIX és el més septemtrional dels localitzatzats al nostre terme municipal. A l’edifici principal destaquen els dos torreons de l’habitatge destinats als propietaris i un segon cos destinat als hostatgers. El motor de Giner, tot i que històricament, no pertanyia a l’Hort de les Palmes sí era el motor que, des de les afores del nucli urbà de Picanya, abastia d’aigua l’explotació agrícola.

Tal com ja s’ha fet amb tot un seguit d’intervencions, la idea és incorporar estos dos edificis al «Patrimoni viu» del poble. És a dir continuar amb la idea de que la conservació d’aquells aspectes importants i valuosos (façanes, elements emblemàtics i significatius…) no està renyida amb l’adaptació i posada en ús d’estos elements històrics. Llarga és la tradició del poble de Picanya en este camí de transformar el patrimoni arquitectònic tradicional en espais públics en ús a benefici de totes i tots. Bons exemples els trobem a la Biblioteca Municipal, el Centre de Persones Majors, les façanes i traçat històric de la Plaça Major, la façana conservada en l’Escoleta Infantil, el Centre Cultural, l’Alqueria de Moret… donat que la conservació del patrimoni no ha de ser un entrebanc a la millora de la vida de les persones. A Picanya entenen, i fan bé, que no tot es pot «marcar» com a patrimoni pel simple fet de ser més o menys vell. És precissament, la posada en valor i en ús d’este patrimoni, és el que garanteix la seua conservació per al futur perquè allò que no està viu, mor.