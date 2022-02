L'Ajuntament de Puçol organitza durant el mes de març 'Puçol per la igualtat', un certamen que, al voltant de l'etiqueta #Puçolporlaigualdad, recopila vídeos en TikTok per a conscienciar i lluitar per la igualtat de gènere. D'esta manera, el municipi s'adherix a la segona edició de 'Rodant per la igualtat', un projecte nacional de vídeos impulsat per CortoEspaña i organitzat al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Per a participar no és necessari disposar d'equips professionals, n'hi ha prou amb un mòbil i una bona història a contar. Formar part del certamen és tan senzill com pujar un vídeo a la plataforma TikTok amb les etiquetes corresponents del concurs (#Puçolporlaigualdad i #rodandoporlaigualdad), llegir les bases i omplir el formulari d'inscripció.

La temàtica del certamen serà tot el que concernisca la lluita per la igualtat. La duració màxima dels vídeos serà de 60 segons i es poden utilitzar totes les possibilitats creatives que proporciona la mateixa xarxa social TikTok. Per a poder concursar serà necessari que la persona participant viva, estudie, treballe o haja nascut en el municipi i podrà enviar tantes peces audiovisuals com desitge.

Premis locals i nacionals

El certamen compta amb un primer premi dotat amb 150 euros. La data límit per a la inscripció és el 14 de març i els guanyadors es donaran a conèixer el 22 de març després de la decisió del jurat, que estarà format per membres de la corporació municipal.

A més, i com a novetat en esta segona edició, el vídeo guanyador del primer premi optarà als premis nacionals, que tenen una dotació total que aconseguix els 2.400 euros distribuïts en: 1r premi dotat amb 1.000 euros, 2n premi dotat amb 500, 3r amb 400 euros, 4t premi amb 300 i 5è premi amb 200 euros.

Estos premis nacionals es donaran a conèixer el 30 de març i amb ells es crearà un marc ideal en l'àmbit de tota Espanya per a la difusió i la repercussió de l'esdeveniment, així com per a la lluita per la igualtat de gènere.

La primera edició de Rodant per la igualtat, celebrada en 2021, va comptar amb 60 localitats del nostre país, amb més de 1.000 participants inscrits superant-se els 5 milions de visualitzacions totals en TikTok i els 500 esments en mitjans de comunicació.

L'objectiu d'esta iniciativa és l'estímul de la capacitat creativa de la ciutadania dels municipis concurrents alhora que es potencien la reflexió i la conscienciació per la diversitat sexual i de gènere sobre la base d'una igualtat real entre dones i homes. S'ha triat la plataforma TikTok per la seua alta penetració en els estrats més joves de la societat i per la facilitat de creació audiovisual que proporciona.