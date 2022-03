Alfafar sacará a subasta la venta de una parcela situada en su zona comercial tras acordarlo en el pleno con solo los votos a favor del PP que gobierna en mayoría. El resto de partidos presentes, PSOE y Compromís - la concejala de Unides Podem no pudo asistir al pleno- votaron en contra al considerar que a ese terreno se le podría dar otros usos municipales.

No es la primera vez que el consistorio saca a la venta esta parcela situada en el Polígono Rabisancho, justo detrás de la tienda Decathlon. Ya en otras ocasiones ha intentando venderla a un precio que superaba los 3,5 millones de euros. Ahora, el consistorio vuelve a intentarlo a un precio más ajustado, exactamente a 2.540.960, 70 euros, tal y como se informó en el pleno. Se trata de una parcela muy amplia, de 8.500 metros cuadrados que actualmente esta asfaltada porque se utiliza de parking de camiones sobre todo, aunque a la venta solo están disponibles 6.000 m², tal y como matizó el alcalde Juan Ramón Adsuara, quien adelantó que confía en que esta vez si se consiga la venta “porque hay algunas empresas que han mostrado su interés”.

La oposición, sin embargo, considera que no es la mejor opción vender esta parcela. Así, la portavoz de Compromís, Amalia Esquerdo, “hay otros modelos de desarrollo. Con los datos de paro endémico que tenemos en la localidad tendríamos que valorar otras posibilidades aprovechando que está en una importante zona comercial como formar ahí un vivero de empresas o un local de coworking”.

También hizo alusión al paro el concejal socialista Rubén Martínez , quien consideró que este terreno ofrece muchas más posibilidades, “ya que no tenemos muchos más disponibles, no quedarnos solo en venderlo para sacar rédito económico y poder pagar el crédito, sino plantear propuestas entre todos y elegir la que mas convenga”. En ese sentido, desde el PSOE se dio una alternativa. “No tenemos un almacén municipal, pagamos por tener uno alquilado. Podrías utilizarlo para dejar los coches oficiales ahí”, explica Rubén.

Adsuara contestó al edil que la venta de ese terreno no es para pagar el préstamo adquirido para comprar el edificio Meral entre otras cosas, “porque el pago de ese crédito ya está debidamente gestionado”, sino que ese dinero de la posible venta se utilizará para comprar otros terrenos para darles otra utilidad. Además, recordó que de esos 8.500 metros, 2.000 son dotacionales y no se pueden vender “y podemos darle otros usos”, aunque considera que la posibilidad de que se instale otra empresa en el polígono Rabisancho “siempre es beneficioso para el pueblo, ,pero si no se vender ese terreno, pondremos en marcha un Plan B”.