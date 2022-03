El Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha reclamado al Gobierno central, a través del Ministerio del Interior, que adopte soluciones de manera urgente para acabar con las numerosas deficiencias que acumulan las instalaciones de la comisaría de Paterna.

La diputada por la provincia de Valencia y coordinadora autonómica de Cs en la Comunitat Valenciana, María Muñoz, ha lamentado que “en las condiciones actuales, los agentes y funcionarios que trabajan en el centro no puedan prestar un servicio óptimo a los vecinos del municipio”. “El Gobierno está poniendo en jaque la seguridad de una de las localidades más densamente pobladas de la zona, con 70.000 personas censadas en diferentes cascos urbanos, algunos de los cuales registran altos niveles de delincuencia y otros, por sus características residenciales, sufren graves problemas de intentos de ocupación ilegal”, ha añadido.

Entre otras cuestiones, Muñoz ha enumerado el déficit de plantillas, “unos 20 efectivos menos de los que corresponderían en una comisaría que, por su tamaño y volumen de trabajo, debería pasar a ser catalogada de nivel 27 a 28”. Además, la diputada también ha lamentado que el área de extranjería y fronteras, “solo cuenta con cuatro funcionarios asignados, quienes, incluso, no pueden hacer uso de ningún vehículo al no haberse repuesto el único disponible tras haber sufrido un accidente”.

Por último, según ha apuntado Muñoz a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada junto al portavoz del GPCs en la Comisión de Interior, Miguel Gutiérrez, los medios técnicos y digitales de esta comisaría “también están por debajo de la ratio señalada por la Dirección General de la Policía, los equipos judiciales no han recibido recientemente ninguna formación relacionada con delitos informáticos y la oficina de expedición de DNI, con un nivel de exigencia de documentación muy superior al de comisarías cercanas, tiene graves carencias de puestos de funcionariado que no se cubren desde hace años en la comisaría de Paterna”.