Una vintena de comissions de l'Horta ha obtingut premi pel seu llibret faller de 2022 en la convocatòria de la Conselleria de Cultura que té l'objectiu de fomentar l'ús del valencià normalitzat a més de les publicacions culturals. En total, les falles de la comarca aconseguiran 17.500 euros, entre els diversos guardons, d'un rànquing on hi ha 80 premis.

En la classificació per pobles, guanya el Mocador de Sagunt, seguit de la Malva d'Alzira. Reis Catòlics de Silla ha aconseguit el tercer, mentre que la falla del Xúquer de Sueca obté el quart premi i Portal de Valldigna de Tavernes, queda en cinquena posició. En la secció de València, Na Jordana guanya el primer premi seguit de Borrull-Socors i Borrull-Túria.

En la comarca de l'Horta, el sector faller de Silla és el més guardonat enguany, donat que té dos premis entre les 10 primeres posicions: el tercer per a Reis Catòlics (4.000 euros) i el sisé per a Port (2.600 euros). També la comissió Poble aconsegueix un premi 37 (770 euros).

En el cas de Reis Catòlics, l'autor és el vicepresident de la falla, Tomàs Palomares, que té les funcions de coordinar el llibret i el disseny és de Panal Fallero. Només conéixer el premi, ha mostrat la seua il·lusió perquè és un reconeixement a la seua aposta per la publicació en un context difícil. En aquesta població no es varen celebrar les Falles en 2021, però la comissió sí que va elaborar un llibret l'any passat, que era la continuació de 2020 i aprofundia enb la pandèmia.

I ara, la falla dona un pas més i continua aprofundint en el tema original en el llibret de 2022, "Tornar als Orígens", amb una història que es desenvolupa en els anys 60 del passat segle i té l'estètica d'eixa dècada. Palomares considera que l'èxit i el premi actual es deuen al fet que, enfront dels dissenys més moderns que predominen en el sector, ells han apostat pel format clàssic. "Tornar als orígens" aborda l'inici de les Falles, quan era una festa laica, i també de la societat, reflexionant sobre models anteriors més ecològics i amb menys envasos i residus.

D'altra banda, la comissió Port de Silla hi ha publicat un llibret que té per títol "Sense filtres" i està coordinat per Mar Navarro. La comissió ha optat per un plantejament social i aborda temes com la prostitució, les malalties minoritàries, els col·lectius invisibilitzats i semblants.

Dotze premis per a Torrent

En la capital de l'Horta Sud, un total de 12 comissions han tingut premi en Torrent. La primera classificada és la comissió Poble Nou, que obté el guardó 13 i rep 2.100 euros. Enguany, la falla reflexiona sobre el paper del disseny en la festa aprofitant la fita que València és capital internacional del disseny. Han coordinat el llibre Emilio J. García González i Javier Mozas Hernando.

La comissió Sant Valerià queda en el lloc 26é, amb 1.000 euros; Saragossa-Parc Central ha aconseguit el 29é, amb la mateixa quantitat; Ramon i Cajal assoleix el 31é, dotat amb 800 euros; Cronista Vicent Beguer Esteve, aconsegueix el lloc 41é i 550 euros; Avinguda tindrà 400 euros del premi 59é; Escultor Pallardó rep 350 euros pel 61é, y Sant Roc queda en el lloc 64è, amb 350 euros. Finalment, aconsegueixen 300 euros les comissions Sants Patrons (75é), Nicolau Andreu (76é), Carrer Benemèrita Guàrdia Civil (78é), Barri Sant Gregori (80é).

D’altra banda, Sant Roc de Paterna ha aconseguit un premi 22é i percebrà 1.100 euros. En la mateixa ciutat, Vicente Mortes tindrà 300 euros pel 77é guardó i Alborgí la mateixa quantitat pel 79é. La resta de guardons en l’Horta han anat a parar a la falla el Jardí d’Albal (48é i 450 euros) i Plaça Cervantes de Paiporta (300 euros pel 71é).