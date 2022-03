Compromís per Paterna ha tornat a convocar els seus dos premis fallers, ja consolidats, per a les falles del municipi de cara a la imminent celebració de les falles 2022 a Paterna. Com és tradició la formació ha convidat a totes les comissions falleres a participar als premis Et cremarè amb un Somriure i al premi Vicent Miguel Carceller.” El premi “Et cremaré amb un somriure” premiarà com cada any al ninot amb major creativitat i sàtira política, i que represente la situació política o personatge més dolent, vergonyós i que més es mereixca ser cremat. Ja existeixen premis a ninots indultats, ninots que eviten les flames i perduren en el temps, amb este premi fem tot el contrari busquem el ninot que, amb millor sàtira política i creativitat, represente allò que siga més mereixedor de cremar-se i purificar el seu esperit”, assenyala el portaveu municipal de la formació Juanma Ramón.

La formació valencianista va ampliar per a les Falles 2017 els seus premis fallers, després de la creació, fa 8 anys, del premi "Et cremaré amb un somriure", la coalició valencianista, va crear el premi "Vicent Miguel Carceller", un premi que vol donar rellevància a la figura del creador de la publicació fallera "La Traca", entres altres publicacions, i que va ser afusellat a Paterna pel règim franquista per les seues crítiques i sàtira sobre Franco i l'estament eclesial a les diferents publicacions que editava. Juanma Ramón, ha destacat que, “l'objectiu del premi Carceller no és un altre que potenciar la presència de poesia als cadafals fallers, ja que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes que han anat sempre associats al món de les falles". Des de Compromís per Paterna, segons indiquen fonts de la formació, pretenen evitar la progressiva desaparició en els últims anys de l'explicació en vers en valencià al cadafal i que fa un repàs exhaustiu a totes aquelles notícies, successos, esdeveniments i fets ocorreguts al nostre poble o el món que ens envolta. En este sentit, des de Compromís apunten que “la figura de Vicent Miguel Carceller aporta molta informació de la forma de ser dels valencians: un poble crític i que, tradicionalment, utilitza la sàtira per a ridiculitzar al poder que l’oprimeix. Una forma de ser de la qual, en Compromís, ens sentim molt orgullosos. La nostra coalició seguirà treballant i apostant per potenciar la cultura dins de l'àmbit festiu, tant en falles com en les diferents festivitats que realitza la nostra localitat”. “Des de Compromís pensem que la sàtira i la creativitat són valors fonamentals i intrínsecs a la festa fallera. Per això una vegada es tornen a celebrar les falles al nostre poble volem posar en marxa estos premis que pretenen reconéixer el treball dels artistes i les comissions que aposten per la conservació de la sàtira, l’humor i la crítica política”, ha manifestat Juanma Ramón.