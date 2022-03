Plaça del Pouet de Burjassot, premi Lletrafaller

La falla Plaça del Pouet de Burjassot ha obtingut el Premi Lletrafaller “Al ninot de més tro” amb què la revista homònima reconeix “la sàtira a tomba oberta” i “la qualitat plàstica” en les falles. La figura, premiada en la XIV edició del certamen, es troba en l’Exposició del Ninot de València, forma part del monument major del Pouet –té com a lema “Gelada”– i és obra de l’artista Lorenzo Santana Riquelme.

Segons fonts de ‘Lletrafaller’, el jurat “valorà la frescura mediterrània de la figura, tan necessària en els temps que corren, aixina com la necessitat de cuidar i protegir la mar i el restant dels nostres espais naturals”.

El premi està dotat amb un palet artesanal elaborat per Llobe i diplomes acreditatius tant per a la comissió com per a l’artista. L’acte de entrega, a càrrec de la fallera major de València, Carmen Martín, se celebrarà el prròxim 8 de març a las 19.30 hores, en Àtic Alameda, durant la presentació del número 15 de la revista ‘Lletrafaller’.