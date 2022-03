L'Horta Sud tiene una especial vinculación con Ucrania desde mediados de los años 90 del siglo pasado. Los programas de estancia temporal de menores en riesgo de ese país, durante casi tres décadas, trajeron a la comarca a más de 350 niños y niñas, a través de diversas organizaciones, en verano y en Navidad. Una buena parte mantiene el contacto por el vínculo que se forjó en aquellos años. También hay familias que oficializaron ese lazo por medio de adopciones.

Por ello, decenas de familias de Torrent y los municipios del entorno siguen en los últimos meses "con desesperación" la evolución de un conflicto, que se convirtió en guerra el pasado 24 de febrero, cuando las tropas rusas invadieron Ucrania. Los bombardeos, las destrucciones y los ataques que están sufriendo numerosos pueblos y ciudades se sienten "como algo personal" en muchos de los hogares que fueron de acogida.

Los vínculos comenzaron a través del programa solidario que impulsó Abogados sin Fronteras, tal y como recuerda el letrado torrentino Benito Nemesio. Con esta organización llegaron las primeras estancias en verano de niños y niñas de orfanatos de Ucrania o de familias vulnerables. Cuando la entidad dejó de organizar estas vacaciones solidarias, en la capital de l'Horta Sud nació Fem Futur, que canalizó durante más de 20 años esta acción.

Benito Nemesio y su familia acogieron a Evitlana, que les visitaba todos los veranos hasta que llegó el momento de que fuera a la Universidad. "Le ofrecimos pagarle los estudios allí pero ella prefirió venir a estudiar aquí", explica. La joven se formó en Medicina y hoy ejerce en la sanidad pública. Cada día desde la invasión llama a su madre, que reside en un municipio a 20 kilómetros de Kiev, el primero en ser bombardeado por albergar una fábrica de aviones y un aeropuerto. "Allí se vive un duro combate porque los ucranianos reconquistaron la fábrica", indica Nemesio.

Este abogado, que fue concejal del Ayuntamiento de Torrent y presidente del Partido Popular, recuerda cada uno de los viajes que realizó a Ucrania, el último en 2011 para la celebración de la boda de Evitlana. "De la primera vez tengo la impresión de que era un país muy pobre pero con un fuerte sentimiento nacional, una vez había dejado de pertenecer a la Unión Soviética. En la principal avenida de Kiev no había bancos ni mobiliario urbano. Y solo había dos locales de hostelería, uno exclusivamente para turistas", indica. A lo largo de los años, el país se había ido transformado y modernizando, con el consiguiente crecimiento de servicios públicos.

"Desde aquí es muy fácil decir 'no a la guerra'. Nadie quiere la guerra. Pero con lo que ha pasado, habría que decir 'sí a la guerra justa y para defenderse de una invasión", reflexiona Nemesio, al tiempo que admite que "es un problema muy complejo".

Tres líneas de actuación

También en la dirección de Fem Futur estuvo la psicóloga Xelo Tomás. "La asociación tenía contacto con la dirección general de Familia e Infancia de Kiev, que nos ponía en contacto con orfanatos. Una persona mediadora, Natacha, era la que hacía de enlace entre Fem Futur y los orfanatos, y después viajaba aquí con los niños y niñas, como enviada del Estado, y hacía el seguimiento del programa de estancia”, explica.

La asociación trabajaba en tres líneas. Sus dirigentes visitaban los orfanatos, veían las necesidades y les prestaban apoyo económico o, “en los que no era fiable dar el dinero”, les compraban material. También se pactaba con estos centros qué niños y niñas podían viajar a l’Horta Sud y se buscaba a las familias con las que pasarían la estancia, que tenían que superar una entrevista previa “para saber si eran aptas”.

La segunda línea de actuación era con jóvenes de estos orfanatos que ya habían superado la edad de infancia y residían en pequeños pisos allí. “Buscábamos familias que se hicieran cargo del coste del alquiler y de su estancia”, indica la psicóloga.

Finalmente, se actuaba con familias vulnerables, a través de los Servicios Sociales de la zona. Los y las menores podían disfrutar de las estancias y las personas acogedoras en la comarca también prestaban apoyo económico a la unidad familiar ucraniana.

“Allí vimos mucha miseria y mucha necesidad. Fue una experiencia muy intensa y muy dura”, reflexiona Tomás, que está viviendo esta guerra “como algo personal”. “Estoy sufriendo mucho. Emocionalmente es muy duro. Lo que está pasando es algo anacrónico y fuera de lugar por decisión de un loco, de otro Hitler. Ver que se destruyen lugares que has visitado y no saber cómo estarán muchas personas que has conocido es terrible”, dice con la voz quebrada.

Xelo Tomás se mantiene en contacto con las organizaciones que actualmente están trabajando con la Generalitat Valenciana para traer menores ucranianos víctimas de la guerra. “Muchas de las familias que estuvieron vinculadas al proyecto se han ofrecido a ayudar ahora. Estoy recibiendo muchos ofrecimientos de familias para acoger a menores. Pero no es un proceso fácil y tienen que estar muy preparadas para dar un paso así”, indica esta profesional.

“No vamos a parar hasta que no los saquemos del país”

En Alaquàs, la familia Mora Carot lleva prácticamente sin dormir desde el día de la invasión, cuando recibieron una llamada de petición de auxilio de Daryna. A través de Fem Futur, la acogieron en el año 2000, cuando era una niña; hoy es una mujer casada y madre de dos hijos. Anna Mora Carot la considera su hermana y recuerda las estancias en verano y Navidad y los viajes que su familia hizo a Ucrania a lo largo de los años, una de ellas a su boda.

“Hemos mantenido siempre el contacto. La última vez que nos visitó fue en 2018 y su hija de ocho años ha estado con nosotros este pasado diciembre. Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, no la habríamos dejado marchar”, lamenta.

Daryna y su familia viven en Visgorosh. No pudo salir del país la noche de la entrada de las tropas porque el espacio aéreo había sido cerrado. Se ha mantenido en contacto a duras penas con su familia de Alaquàs y, este miércoles de madrugada, les ha informado de que, a causa de los bombardeos en su zona, habían abandonado la casa con ropa y la poca comida que han podido comprar con el dinero enviado desde Alaquàs, y pretendían llegar al hogar de su hermana, a 45 kilómetros al sur de Kiev, donde, por ahora, hay menos actividad bélica.

Con todo, el objetivo de Daryna es llegar a la frontera para volar a España. “No vamos a parar hasta que no los saquemos del país. Sabemos que es muy complicado pero no perdemos la esperanza. Es muy duro lo que está pasando y, cada vez que podemos contactar con ella, és un horror lo que nos cuenta”, reconoce Anna Mora.

La novela que habló de Chernóbil

Las experiencias vividas en Ucrania, en los años de acogidas y adopciones, inspiraron en parte la primera novela de Emilio Gil, “Violín roto”, que se presentó en Alaquàs en 2018. Aunque la historia narra un asesinato y una trama policial ficticia, en el trasfondo estaban aquellos años de visita a orfanatos y las dificultades para oficializar las adopciones.

La niña ucraniana Olena pasó con su familia un verano por primera vez en el año 2002 y en 2006 la adoptaron junto a Yelizaveta. Aunque entiende que la Ucrania de hace 20 años no es la misma que era antes de esta guerra, sigue recordando que había “mucha miseria”.

“Había automóviles, o de super lujo, o antiguos cacharros de la Unión Soviética que se quedaban tirados en la carretera. Era un pueblo triste, gris y resignado. Eran personas tozudas, tercas y orgullosas, pero lo que entonces era un defecto, ahora se ha convertido en una virtud”, recuerda.

Estos meses ha seguido cada noticia temiendo lo peor aunque sin querer creer que llegaría esta guerra, “por la sinrazón de un loco”. El día que las tropas soviéticas bombardearon Vafilkyv, a 20 kilómetros de Kiev, para volar el complejo de depósitos de combustible, fue un gran impacto para él porque, en esa zona estaba el orfanato donde adoptó a sus hijas.

Un intercambio musical

Los lazos con Ucrania no solo han venido de programas de acogida. También los intercambios culturales acercaron a los municipios de l’Horta a las gentes de este país. El extinto Cor Cant i Cantors de Alaquàs viajó a Kiev a mediados de los años 90 y luego una coral ucraniada devolvió la visita a Alaquàs.

La familia de Manel Guasp acogió a Sergei, “hizo de un profesor de música en la Universidad que, aún así, era muy pobre y tenía que trapichear para alimentar a su familia”. Era el momento en que Ucrania, recién salida de la Unión Soviética, construía su democracia. “Estaban ilusionados. Al principio creían que todo iba a ser jauja pero también descubrieron que algunas cosas que les proporcionaba la URSS ahora se las tenían que ganar”.

Aunque hace años que perdió el contacto con Sergei, Guasp sigue “con mucha angustia” la guerra. “Un país que está intentando sacar adelante una democracia y que se encuentra con una invasión por decisión de un zumbado, … me recuerda a la historia de España. Y también cuando Hitler invadió Polonia en la segunda guerra mundial”, lamenta.