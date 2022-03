Fortalecer la conexión con l’Horta y descubrir sus secretos. En resumen, estos serían los principales objetivos que Turisme Carraixet persigue con el lanzamiento del primer cuaderno de viaje sobre este espacio natural, que es un patrimonio definidor de la identidad y de la cultura valencianas. De hecho, matizan que no consiste en una guía turística al uso, sino más bien en una iniciativa pionera con forma de historia que vincula a la ciudadanía con el territorio.

“Se trata de una invitación a la experiencia y al descubrimiento mediante un relato en primera persona. De hecho, si eres valenciano/a, es una invitación al autodescubrimiento, porque que la huerta sea paradigma de la valencianidad tiene su explicación. Solo hay que acercarse y dejarse llevar. L’Horta no se acaba nunca”, explica el periodista y creativo publicitario Rafa Borràs, autor del libro.

“Hemos apostado por una publicación de calidad, tanto en contenido como en edición, que nos diferencia como destino. No queríamos ofrecer una mera lista de monumentos, excursiones programadas o restaurantes recomendados. Este territorio es muy rico en historias, sensaciones y experiencias”, completa Noelia Rigoberto, técnica de turismo de la Mancomunitat del Carraixet.

¿Por qué editar un libro para recorrer la huerta?

Siguiendo con las palabras del autor: “A medida que vas conociendo los pueblos y las personas que integran la Mancomunitat del Carraixet, vas comprendiendo y admirando. Y acabas enamorándote, como me ha pasado a mí. Porque percibes la belleza de su esencia, que es el renacer constante, haciendo frente a diferentes circunstancias y adaptándose a ellas en cada siglo, en cada década y en cada primavera. Esto los ha llevado a ofrecer nuevos productos y nuevas expresiones culturales. Por supuesto, las luchas dejan heridas, pero ahí está el encanto. Estos pueblos están llenos de cosas bonitas, pero también de esas heridas elocuentes”.

El cuaderno de viaje sobre l’Horta estará disponible en formato digital con descarga gratuita en www.turismecarraixet.com para que toda la ciudadanía tenga acceso a esta propuesta experiencial. Además, Turisme Carraixet ha previsto una serie de actividades también gratuitas que se desarrollarán desde la presentación de esta publicación (febrero) hasta finales de año, configurando un itinerario que permitirá vivir de una manera diferente cada uno de los pueblos de esta mancomunidad: Meliana, Bonrepòs i Mirambell, Almàssera, Foios, Alfara del Patriarca, Albalat dels Sorells i Vinalesa.

“A todas las personas que entienden la vida como una colección de experiencias les recomiendo que recorran los caminos del Carraixet”, afirma Rafa Borràs, quien comparte sus vivencias como ejemplo. “He visto como un labrador quemaba la paja de la chufa, a la luz de la luna, rodeado por el silencio de los campos. He reído y he llorado con mujeres que trabajaron en la fábrica de la seda de Vinalesa o la conservera de Alfara escuchando sus historias”, recuerda.

Y prosigue: “He paseado en bicicleta por el borde el barranco y he visto como un mismo campo, a lo largo del año, ha ido vistiéndose de coles, de cebollas, de melones… He visitado palacios y he admirado casas tradicionales. Me he sentado a escuchar el rumor de la acequia mientras merendaba coca de almendra y el sol se escondía. Si gracias a este libro podemos contagiar a alguien el deseo de vivir momentos como estos, ¡bienvenido sea! Estos son los tesoros que merece la pena acumular, que nos enriquecen de verdad y que nadie nos puede quitar”.