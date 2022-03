La Consellería de Sanidad y Salud Pública ha remitido una carta a la Colonia de Monte-Hermoso, ubicada a la partida del Realó de Torrent, en la que indica que, después de los últimos resultados analíticos el agua del pozo de Sant Francesc, del cual se abastece la zona, se detectan "graves concentraciones de nitratos, plaguicidas y aerobios", por lo cual no se debe utilizar para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal u otros usos domésticos, ya que existe un riesgo para la salud pública en caso de consumirla.

El agua en esta zona todavía no era potable. Pero ahora la concentración de tóxicos es superior a la de meses anteriores. Tal y como recuerda Compromís per Torrent, la batalla para hacer llegar el agua a este diseminado de Torrent ha sido larga. En 2005 una sentencia judicial obligaba al ayuntamiento a abastecer de agua potable la urbanización pero no fue hasta 2021 cuando se canalizó hasta su entrada. No obstante, las obras se paralizaron y, por tanto, los vecinos y vecinas afectadas continúan suministrándose desde un pozo privado que ahora tiene graves problemas de contaminación.

El portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Torrent, Pau Alabajos, ha reclamado una solución transitoria urgente para el abastecimiento de agua mientras la canalización continúe paralizada, "de igual manera que pasó cuando la urbanización del Pantano se quedó sin suministro y el Ayuntamiento de Torrent tuvo que llevarla mediante camiones cuba”.

Alabajos ha recordado que un vecindario que cuenta con una sentencia favorable desde hace 16 años no puede estar en estas condiciones de abastecimiento, “porque las resoluciones judiciales están para cumplirse y pagan sus impuestos como cualquier vecino y vecina de Torrent, teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones”.

Compromís ha remarcado que en 2019 el alcalde Jesús Ros se comprometió a que el consistorio llevaría el agua potable a los más de 3.000 chalés del término municipal, con un total de 10.000 personas que residen, en su mayoría, durante los meses de verano, para lo que indicaba que había encargado al departamento de Urbanismo del ayuntamiento un informe sobre cuánto dinero costaría la obra y plazos para ejecutarla.

Pau Alabajos critica la realidad asimétrica en las diferentes obras y proyectos acometidos en el término municipal, “dado que hay urbanizaciones que se han tenido que pagar ellas mismas la canalización, como es el caso de Morredondo y Mont-Real, otras donde se llevó de manera gratuita, como es el caso del Pantano y otras, como es el caso que nos ocupa, donde el Ayuntamiento tiene la obligación institucional de hacerlo, pero ha paralizado las obras”.

Hace unas semanas, vecinos de Calicanto, conectados a la red de agua potable, denunciaron que no era apta para el consumo por el alto nivel de nitratos.