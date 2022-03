La Asociación Cultural Montau presenta en Burjassot la “BurjaJazz Big Band”

En estos meses la Asociación Cultural Montau de Burjassot está teniendo una gran actividad en el municipio deleitando a la ciudadanía con lo que mejor pueden ofrecer, su música.

En esta ocasión, y dentro ya del mes de marzo, concretamente el domingo día 6 a las 12:00 horas, van a abrir las puertas del Tívoli para ofrecer una actuación muy especial ya que van a presentar la “BurjaJazz Big Band”, una nueva formación compuesta de 18 músicos de distintos orígenes que, de seguro, va a hacer que todo el público presente disfrute de esta gran mañana musical. Un concierto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burjassot desde la Concejalía de Cultura, dirigida por Javier Naharros. Estarán dirigidos por el reconocido trombonista Kako Rubio.

Pensado para toda la familia, la Asociación va a ofrecer un concierto donde el metal de las trompetas o los saxofones, junto con otros instrumentos, van a ser los protagonistas indiscutibles de la mañana. Unos sonidos a través de los cuales van a mostrar la belleza de la música, de los acordes bien interpretados y de la importancia de que las melodías nos acompañen en cada momento de la vida.

El concierto es de acceso libre hasta completar el aforo del Tívoli y la mascarilla será de uso obligatorio. En el mismo, no dejarán de sonar piezas como Keep the customer satisfied, Stolen Moments, Kingfish i Whisper Not, entre otras composiciones.

La BurjaJazz Big Band nace gracias a la Asociación Cultural Montau de la mano de Iratxo Eroa y Pedro Gallén. En octubre de 2021 comenzaron sus primeros ensayos, con el hándicap añadido, tal y como han señalado desde la entidad, de la pandemia y, a pesar de la misma, han conseguido consolidar el proyecto y se presentan ahora en Burjassot.