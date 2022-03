La comissió Cronista Vicent Berguer i Esteve de Torrent ha creat un projecte urbà per a la seua falla adulta. Per a aportar actualitat i ressaltar aquesta tendència, ha deixat de costat el poema tradicional i ha apostat per un rap en valencià a l’hora d’explicar el monument.

L’artista Arjé ha compost i interpretat el tema, produït per H.Rayiz, que es pot escoltar a través d'un enllaç. Sota el lema P.A.U.S.E. (Persones Acceptant Una Soledat Efímera), els versos reflexionen al voltant dels canvis propiciats per la crisi sanitària en la societat i en la festivitat.

El llibret ha estat marcat pel mateix lema. El símbol de la pausa simbolitza dues finques, dos blocs. Així, el llibret està dividit en dos grans temes que aborden, en primer lloc, l'impacte de la covid en grans ciutats com Torrent, i en segon, com la pandèmia va provocar una via de fuita cap al món rural dins d'un context marcat per l'èxode urbà i la despoblació territorial. En ell, s'inclouen articles, anàlisis, foto-reportatges i entrevistes, entre altres aportacions.

En la seua falla infantil per a 2022, també han donat una perspectiva diferent. "La falla té com a essència cremar el dolent, però als xiquets els estem plantejant falles molt boniques. L'artista ha fet un exercici de plantar una antifalla, en la qual es cremen totes les pors dels xiquets, els seus monstres interns", enuncia. A més, comptarà amb un codi QR per a facilitar la comprensió dels menors que encara no saben llegir.

Una aposta per l’originalitat des de fa més de dues dècades

D'aquesta manera, Cronista es manté en la línia creativa que va adoptar als seus inicis. "Fa 26 anys que fem aquestes bogeries. Tindre una falla nova per a fer el que feien els altres no tenia cap sentit. Al final, no deixem de fer el mateix que els nostres majors, però les falles es van convertir en bonicor. Han de moure, ser crítiques o ser satíriques, fins i tot han de fer-te sentir cabrejat perquè t'han fet reconsiderar una cosa contundent", assegura Martínez. Al seu torn, el vicepresident ha volgut destacar la importància de la comunicació entre la comissió i l'artista, clau per a il·lustrar les idees.

La comissió ha hagut de treballar amb més obstacles a causa de la incertesa, les restriccions i el descens del cens provocat per la pandèmia. L'impacte en els pressupostos ha dificultat el procés, però les quotes no s'han deixat de pagar per a aconseguir mantindre l'activitat. Després de concentrar tota l'activitat en un període de sis mesos, l'han aconseguit, i el seu compromís torna per Falles als carrers de Torrent.