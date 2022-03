La plantilla del servicio de limpieza viaria de Alfafar, que gestiona la empresa FCC por contrata del ayuntamiento, ha convocado huelga indefinida a partir del 15 de marzo, coincidiendo con la celebración de las Fallas. Según uno de los representantes de los trabajadores, se ha llegado a esta situación extrema después de que no hay ningún interés por parte de la empresa en negociar una mejora salarial y de las condiciones de trabajo, pese a las protestas realizadas durante los meses anteriores delante del ayuntamiento.

La solicitud de huelga se ha registrado esta mañana en el consistorio y los afectados confían en que esto sirva para poder cambiar su situación laboral en el año que le queda de contrato a la empresa con el consistorio. Entre sus reclamaciones, destaca la regularización del IPC, así como el mal estado de las barredoras y carros de limpieza, la falta de material sanitario en pandemia o la mala gestión de las bajas laborales, cubriéndose doblando turnos y no con personal de sustitución.

“No podemos más. La empresa no quiere sentarse a negociar. Estamos cobrando las horas a 7 euros, por debajo de la ley. Ellos dicen que debido a la subida del salario mínimo no pueden asumir más costes, y de ahí no pasan”, explica uno de los representantes de los trabajadores, quien también se siente “desengañado” por la pasividad mostrada por el consistorio. “En diciembre el alcalde nos dijo que estaba de nuestro lado y que iba a intermediar, pero ya ha pasado dos meses y la situación sigue siendo la misma”. Reivindicaciones que la portavoz de Compromís, Amalia Esquerdo, también trasladó al gobierno municipal del PP en el último pleno.

“Las reivindicaciones no deben perjudicar a la mayoría”

El Ayuntamiento de Alfafar, por su parte, asegura que desde un primer momento “apoyamos y hemos dado nuestro soporte los trabajadores en su reivindicación frente a FCC y creemos necesario nuestra mediación para solucionar el problema que los trabajadores tienen con la empresa”. Asimismo, explican que las negociaciones han ido avanzando, “existe voluntad política e institucional, sin embargo, los trámites llevan un tiempo y existen cuestiones técnicas como los necesarios informes jurídicos que deben ser completadas para ajustarse a ley y que de momento se carece”.

Sin embargo, el ayuntamiento no se muestra a favor de la huelga. “Esta acción es inoportuna por el momento festivo elegido. Seguiremos apoyando las reclamaciones de los trabajadores, en su tiempo y forma, pero es una huelga instigada por una minoría. Las justas reivindicaciones no deben suponer el perjuicio de la mayoría o dejan de tener sentido”, señalan.

Desde el gobierno municipal, advierten que “jugar a política es muy peligroso, por eso confiamos en la buena fe de todas las partes para llegar a acuerdo. Confiamos en que los servicios mínimos estarán plenamente garantizados y que los vecinos y vecinas de Alfafar no serán los damnificados de una problemática donde ni ellos ni su ayuntamiento son culpables”.