Compromís per Paterna ha denunciado ante Europa la ampliación del bypass a su paso por el término municipal de la localidad. Según indica la formación valencianista, detrás del proyecto de “mejoras funcionales de seguridad y sostenibilidad hay escondida una ampliación del bypass que sería contraria a varias directivas europeas". Por esta razón el concejal de la formación Carles Martí ha manifestado que “dado que desde el PSOE de Madrid no escuchan al pueblo de Paterna cuando decimos que no queremos más coches por nuestras tierras hemos presentado ante la Unión Europea un escrito para que revise el proyecto de ampliación del bypass por vulnerar directivas europeas, tanto en el ámbito de la sostenibilidad ambiental como de los cauces de comunicación”.

“Este proyecto rescatado por el “gran valenciano” y ministro socialista Ábalos, apoyado por el actual gobierno del estado y amparado por el mutismo de Sagredo, puede suponer un punto de no retorno para los municipios metropolitanos de València que verán cómo se incrementa el tráfico por carretera en sus términos municipales. Desde diferentes instancias sociales, vecinales y políticas del País Valenciano se está pidiendo que se pare el proyecto inmediatamente y, todo y la unanimidad de la sociedad en contra del proyecto, el gobierno español continúa adelante y adjudica las obras del tramo entre Puçol y Paterna”, aseveran desde Compromís. Las mismas fuentes manifiestan que “se hace como todo, escondiendo un destrozo ambiental detrás de un titular casi ecologista, mejora de la sostenibilidad dicen. ¿Cómo puede ir a favor de la sostenibilidad el hecho de duplicar una carretera? Nadie lo puede entender y por eso lo llevamos a Europa, a ver si allí nos escuchan y hacen rectificar al gobierno español”. “Pensamos que el proyecto es contrario a la directiva de sostenibilidad ambiental por situar por encima de los límites permitidos tanto la emisión de gases de efecto invernadero en Paterna como por superar ampliamente los límites de contaminación acústica en nuestro pueblo”, apunta Carles Martí. Indica el mismo concejal para concluir que “por otro lado, el proyecto es contrario a las directrices europeas que apuestan por el aumento del transporte ferroviario en contra de los corredores rodados y esta ampliación del bypass apunta todo lo contrario, hacia un aumento del transporte de mercancías por carretera, haciendo aumentar el tráfico de camiones en cuenta de invertir en el corredor mediterráneo de mercancías y apostar por un futuro verdaderamente sostenible para nuestro pueblo”. Los vecinos de la Canyada, también en contra Por otro lado, la Asociación Vecinal de Urbanizaciones de la Canyada, como miembro de la plataforma NO+BYPASS, pide al Consistorio de Paterna y a su alcalde como máxima autoridad que "se implique y defienda su municipio ante la agresión territorial y medioambiental que la ampliación del Bypass representa". Por ello, solicitamos la paralización de "esta aberración que va a generar graves consecuencias para el vecindario como son el desequilibrio ecológico, el impacto ambiental y los efectos dañinos en el ecosistema que afectan directamente al Parque Natural del Turia". Los vecinos de Paterna, que ya conviven con la actual infraestructura, "sufrirán unos efectos brutales, irreversibles y acumulativos a los ya existentes, por el incremento exponencial del tráfico y la consecuente degradación del aire por el aumento de contaminantes emitidos, pérdida de vegetación en la zona, y una elevación de los niveles de contaminación acústica que ya son inadmisibles en la actualidad", aseguran. La duplicación del Bypass generará, según las entidades vecines, "graves problemas de salud, afectando al descanso y provocando el incremento de alergias y enfermedades respiratorias a los vecinos de los barrios colindantes. Además, supondrá la eliminación de accesos y la falta de conectividad entre los barrios paterneros, separados por una gran barrera de 12 carriles que se pueden ver incrementados a 14 o 16 en los accesos e incorporaciones, provocando un incremento de los riesgos de inundación para esta zona en un territorio ya castigado por episodios de lluvias torrenciales".