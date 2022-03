Ciudadanos pide más plazas de Policía Nacional en Paterna

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Jorge Ibáñez, ha reclamado al Gobierno central y al Ministerio del Interior a través de una moción presentada al ayuntamiento para el próximo pleno ordinario “soluciones urgentes para acabar con las deficiencias en medios humanos que acumula la comisaría de Paterna”.

“Actualmente, no se está aplicando la tasa de reposición, lo que hace que no podamos disponer de unos 15 agentes más”, ha indicado Ibáñez, que a la vez ha lamentado que “desde el Ministerio del Interior no se actúe de manera urgente pasa solventar este déficit”.

Por otra parte, el concejal ha detallado que “en la iniciativa registrada, elevamos una reivindicación del Cuerpo Nacional de Policía para que la comisaría establecida en Paterna pase de nivel 27 a nivel 28”. “Con esta adaptación de nivel se incrementaría sustancialmente el número de agentes de la Policía Nacional además de posibilitar el establecimiento de otros departamentos como, por ejemplo, el de ciberdelincuencia”, ha explicado el edil.

Por último, ha asegurado Ibáñez, “vamos a seguir contribuyendo en la mejora de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que son las garantes de nuestros derechos y libertades”. “Estamos muy agradecidos por la gran labor que realizan en el municipio, gracias a su dedicación en cooperación con la Policía Local de Paterna se mantienen unos niveles de delincuencia contenidos”, ha aplaudido.