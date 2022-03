El xalet Giner-Cortina, actualment propietat de l’Ajuntament de Torrent i en procés de rehabilitació, va ser dissenyat per l’arquitecte Cortina el 1918 per a la seua germana Maria. La seua importància arquitectònica i la seua transitada ubicació, al costat de l’antiga carretera a València, ha fet que a més d’un dels monuments eclecticistes més emblemàtics de l’Horta, es convertisca en un dels seus patrimonis sentimentals més importants.

De fet són molts i memorables els records d’ell que formen part de la memòria col·lectiva dels veïns de la comarca. Aquest és el cas d’Encarna Puig (Torrent, 1943), que entre 1956 i 1967, acudia diverses vegades a la setmana a portar a València els pantalons que cosia a sa casa, passant per davant del xalet. «A mi eixe xalet sempre m’ha fet gràcia de vore-lo, m’agradava l’estructura, com es veia i el lloc on estava», ens diu.

Per la seua part, Santiago Martínez (Clermont-Ferrand, 1962) recorda que era el Xalet Giner-Cortina el que li donava la benvinguda i l’acomiadava, quan de xiquet venia a l’estiu a passar unes idíl·liques vacances a Torrent des de França. I, en últim cas, Vicent Font (Rafelcofer, 1954), que va començar a treballar com a mestre a Torrent el 1977, comenta que «amb anterioritat, vivia a València i el mitjà de transport que utilitzava per vindre a Torrent era l’autobús, que passava per davant d’aquesta singular edificació, que de ben segur m’havia cridat l’atenció» i que va fotografiar el 1979.

A més a més, també tenim els records dels que visqueren allí, com Pau Montiano (València, 1959), que sos pares varen ser estatgers d’aquest conjunt entre 1964 i 1973, i per això va mantenir una estreta relació amb la seua aleshores propietària, Maria Giner Cortina (València, 1909-1984).

«Ella ens va fomentar l’interés per la lectura, per estudiar i la cultura. La casa era com un palau amb moltes estances i el jardí tenia corredors amb flors i un aroma a gesmil, i a l’hort hi havia molts arbres fruitals. Jo recorria la parcel·la amb bicicleta i jugava allí amb els meus germans», ens conta.

I per últim, tenim la memòria dels nebots de Maria Giner Cortina, com Inmaculada Narbona (València, 1963) que recorda «les tauletes octogonals amb incrustacions de nacre que estaven al saló on jugàvem. La majestuositat del xalet i l’entorn del jardí, amb les seues palmeres, pel qual passejàvem i passava moltes hores».

I del seu germà Juan Carlos Narbona (València, 1960) que rememora «el passeig entre els tarongers i les seues séquies, que estaven molt ben fetes, on en una cantonada hi havia un cassetó amb una terrassa que pujaves i veies la carretera des d’allí» i els porcs que hi havia en la zona on vivien els estatgers. Aquest últim es pregunta «que sentirem quan vegem la casa, si s’obrí al públic clar, i xafem els llocs dels quals tenim tant de record». Tot açò, una vegada es finalitze la seua rehabilitació, que esperem que siga rigorosa i respectuosa amb els valors culturals del monument.