El estruendo de la traca y el bullicio de la gente, propios del ambiente fallero hasta la ‘cremà’ en la noche de San José, se instalaron definitivamente en las calles. No todos los animales de compañía son capaces de sentir, mejor o peor, la situación. Como ya hizo en anteriores ocasiones, la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) ha puesto en marcha la campaña “Protégelos en Fallas”. Vaya por delante que el colectivo animalista, como reiteradamente ha manifestado, “en ningún momento se posiciona en contra de la fiesta, las verbenas y los espectáculos pirotécnicos”. Las Fallas son las Fallas.

Con su iniciativa, la SPAB vuelve a editar un cartel con una serie de pautas de ayuda a los responsables de las mascotas –sobre todo perros y gatos– para “prevenir, o cuando menos aliviar en la medida de lo posible, el estrés o los miedos que puedan causar a los animales el bullicio, la música a todo volumen y, especialmente, el fragor de los petardos”.

Con el encabezamiento ‘Estas Fallas, protege a tu peludo’, cuatro consejos reúne el cartel de la campaña: “1. Preparar un sitio confortable. Un lugar donde se sienta seguro, con luz y aislado de ruidos. 2. Música relajante. Si vas a salir de casa, déjalo con música de fondo para que no piense en el ruido exterior. 3. No reforzar su miedo. No lo acaricies ni premies. Muéstrate tranquilo. 4. Prevenir paseos. No lo saques a horas punta ni por zonas donde puedan estar tirando petardos”.