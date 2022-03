El Col·lectiu Soterranya de Torrent ha criticado la imagen de la campaña que el ayuntamiento está utilizando para promocionar el nuevo servicio de recogida de enseres, ya que aparece una imagen del camión con una bicicleta encima, a modo de los trastos que hay que tirar. La entidad, que promueve desde hace años la recuperación y puesta en valor de bicis y ha recibido por ello diversos premios, no entiende que los responsables municipales "estén tan desconectados de la realidad".

La campaña tiene que ver con el nuevo servicio de recogida de muebles y otros artículos que la ciudadanía deposita en la calle, que se ha puesto en marcha después de las quejas de diversos barrios por la proliferación de estos residuos sin control. Aunque ya existía un servicio, la nueva apuesta municipal supone un refuerzo importante con el establecimiento de días fijos por zonas y el aumento de las jornadas de recogida, que precisamente se está ensayando en l'Alter Vell, uno de los puntos donde mayor problema existe.

Por ello, el presidente de Soterranya, Toni Velarde, ha defendido el servicio ya que "es muy necesario y era muy demandado" por el vecindario y los colectivos ciudadanos, aunque lamenta que se haya utilizado ·"una imagen tan desafortunada" como la de una bicicleta "como las cosas que hay que tirar a la basura" tras el esfuerzo que entidades realizan en la ciudad para defender una movilidad más sostenible y el proyecto que ellos mismos desarrollan de recuperación de bicicletas.

Bicis per a Totes es un proyecto que nació hace ocho años con el objetivo de recoger bicicletas en desuso, repararlas, si es necesario, y entregarlas a personas que las necesitan para ir a trabajar o estudiar y no pueden costearse una nueva o pagar el transporte público. De este modo, la iniciativa no solo cumple una función social sino que además fomenta la reutilización.

Desde el primer día y hasta esta semana, Soterranya ha recogido, arreglado, recuperado y entregado 965 bicis, que han ido a parar a personas que contactaron con este colectivo pero también con otras vinculadas a entidades sociales como Cáritas, Novaterra o Sant Joan de Déu. Este programa innovador y comprometido le ha valido diversos premios como el de la “Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana 2016”, que otorga la Generalitat, o el del “IV Congreso RSEncuentro – Responsabilidad Social Corporativa 2017”, además de un Premi Interassociatiu de la Fundació Horta Sud y Caixa Popular.

Piden la retirada

Por ello, Velarde lanza al aire la pregunta: "¿De donde viene la desconexión que algunos concejales tienen con lo que pasa en su pueblo?". Y al hilo de ello, considera que esta situación se tiene que repensar.

El colectivo ya ha pedido explicaciones a algunos ediles, como es el caso del concejal de Movilidad, Raúl Claramonte (Cs), que desconocía el cartel hasta que ha sido publicado, y además tramitará un escrito pidiendo la retirada de esa imagen en la campaña, aunque ya forma parte de carteles, envíos e incluso MUPIs en puntos céntricos de la ciudad.