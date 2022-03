Ya no sorprende ver a una mujer presidenta de una comisión o de una una junta local fallera, pero apenas las hay, si lo comparamos con el porcentaje de hombres en cargos directivos. Igual que en otras entidades o profesiones se debe a la falta de personal femenino, en esta ocasión no es así. Las comisiones falleras tiene una amplia presencia femenina en sus censos, en cambios son muy pocas las que ostentan la presidencia, no por trabas en el acceso, sino porque se sigue sin dar el paso para presentarse al cargo.

Sí que dieron ese paso siete mujeres que decidieron presentarse como presidentas de Juntas Locales. Nadie mejor que ellas para analizar en la celebración del 8-M, Día Internacional de las Mujeres, los motivos por los que sigue existiendo esa barrera en un sector tradicional que poco a poco está intentando adaptarse a las nuevas realidades.

Amparo Giménez ha contribuido a la normalización del papel directivo en las Fallas al convertirse en la primera mujer en presidir la Junta Local Fallera (JLF) de Paterna. Ya lo fue durante tres años en su comisión Colom d'Or. Algo no tan habitual puesto según ella mismo cuenta: “La primera presidenta fue en el 2003-04” ya en el siglo XXI. En la actualidad, de las 17 comisiones, solo tres están presididas por mujeres. Un porcentaje que se repite dentro de la junta local. De los seis vicepresidentes, solo uno es mujer. ¿A qué se debe esta ausencia femenina? “Ya no hay trabas como antes. Yo siempre le digo, mi madre hubiera sido una gran presidenta pero no le dejaron. Ahora eso no existe, pero parece que sigue existiendo ese rol de las mujeres que sean falleras mayores y los hombres presidentes”.

July Roselló también es la presidenta de la Junta Local Fallera de Alaquàs, que ocupa desde 2018 y en cuyo equipo solo hay dos hombres. Fue asimismo la primera presidenta de su comisión. Ahora de las once comisiones, dos están dirigidas por féminas. “Aunque se esta normalizando es difícil de cambiar porque este sector está muy encasillado. Pasa igual que con la figura del fallero mayor que se ha implantado en Catarroja. Aquí de momento no podría ser así, sería como un acompañante de la fallera mayor pero nunca como sustituto”, explica.

En Alfafar, sin embargo, la presidencia de la Junta Local Fallera tiene nombre de mujer. Nerea Fernández es la cuarta presidenta consecutiva en una junta formada por 11 mujeres y 4 hombres, en cambio solo una comisión tiene presidenta. “Creo que poco a poco va cambiando y somos más las que damos el paso, y rompemos esa barrera que creo que cada vez es más pequeña”, señala, sin embargo, reconoce que “todavía exista esa barrera a que sea la figura de una mujer quien encabece ese cargo, pero sé que va a menos y hoy en día son más las mujeres que dan el paso”.

También en Silla hay tradición femenina, Raquel Gradolí ya es la tercera presidenta. Ninguna comisión, en cambio, la encabeza una mujer. “No sé la explicación de por qué no se presentan mujeres al cargo, al igual que tampoco puedo explicar por qué la mayoría de secretarias en las comisiones son mujeres. Solo el la Falla Reyes Católicos hay un hombre. Supongo que son roles que cuestan cambiar”, señala.

Para Valle Amaya, presidenta de la JLF de Sedaví, aún queda mucho por hacer en el camino hacia la normalización de roles. “Te encuentras con personas que sí lo ven de una manera muy natural, y otras son como un muro”, relata Valle, que tiene a 10 mujeres y dos hombres dentro de su equipo, aunque ninguna mujer es presidenta de falla en Sedaví. “El mundo de las fallas ha sido vinculado a enaltecer a la mujer pero tipo florero, los que estaban en directiva eran hombres. Eso está cambiando. Tenemos el apoyo de muchos hombres, en todos los sectores, al igual que en el festivo, el género no debería importar”, advierte.

“Me da igual el género, si es hombre o mujer. Lo único que interesa es que se lleve a cabo un buen trabajo, mirando por el bien de todos sin distinciones. Yo siempre he hecho lo que he querido y no he tenido problemas por ser mujer”, reconoce la presidenta de la JLF de Picassent, Mati Roldán. Aunque no hay ninguna mujer presidiendo alguna de las 8 comisiones de la localidad, Mati no cree que sea cuestión de rol. “Cada vez cuesta más también encontrar falleras mayores, yo creo que se debe más a falta de tiempo”, advierte.

Conciliación familiar

Y es aquí cuando aparece la palabra conciliación. La frase “yo es que por suerte tengo a los hijos mayores” o “no tengo hijos” es algo que tienen en común esta presidentas, dejando entre ver que al trabajo en sus profesiones y en la falla se suma el de casa y al de cuidados, que sigue siendo asumido principalmente por mujeres tal y como reflejan las estadísticas. “Si encima trabajas, la falla te quita mucho tiempo de tu vida, y aunque los hombres ya ayudan mucho en casa, el tema de cuidados sigue siendo de las mujeres o parece que debería serlo”, señala Amparo de Paterna.

“Yo antes de dar el paso lo primero que hice es preguntar a mi familia si me apoyaba, sin su ayuda no podría ser presidenta”, afirma Wanda Machado, la más veterana, ya que lleva al frente de la JLF de Massanassa más de 7 años. Wanda se ha rodeado de mujeres, de los 13 miembros de la JLF solo tres son hombres, en cambio no hay ninguna presidenta de comisión. De nuevo la conciliación sale a la palestra. “Porque mi marido me apoyo, mi hijo es mayor, trabajo en un negocio familiar y el ayuntamiento me da toda clase de facilidades en el tema de las reuniones, sino no podría”.

“Precisamente en el trabajo hemos hablado hoy de la educación patriarcal. Las mujeres cuando terminamos nuestra profesión tenemos el rol de cuidados, y eso tiene que cambiar. Hay que normalizar muchas cosas, pero tenemos mucho recorrido aún por delante”, concluye Valle, de Sedaví, una de las siete mujeres que están dando grandes pasos hacia esa normalización en el mundo de las Fallas de l’Horta.