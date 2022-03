No+ByPass pide paralizar las obras de duplicación

Representantes de la plataforma No+Bypass, compuesta por decenas de entidades ecologistas y vecinales, se han entrevistado este martes con la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Gloria Calero, a la que le han pedido que traslade a la ministra la exigencia de paralizar las obras de duplicación del by pass, o ronda de circunvalación de València.

Esta autovía se pretende duplicar, de manera que pasaría de los seis carriles actuales a 12 en un tramo de 22 km. "Es una obra que el ministerio ha mantenido en suspenso más de diez años por la oposición vecinal de las poblaciones afectadas por los impactos que supondría, y que se ha retomado en esta legislatura precisamente cuando las directivas europeas y la legislación española cuestionan estas infraestructuras", indican.

Los representantes de la plataforma han expuesto a la delegada que esta obra "es innecesaria porque parte de previsiones de un aumento de tráfico que no se ha cumplido, y aunque hubiera aumentado tampoco se tendría que realizar porque en un momento de emergencia climática como el actual, con unos informes del IPCC tan contundentes sobre la necesidad de cambiar el rumbo hacia la descarbonización y reducción drástica de emisiones, no tienen cabida las ampliaciones de autovías. Así lo remarca la normativa europea, que prohíbe ampliaciones de autovías, y también el plan de infraestructuras del Estado, actualmente en vigor.

“La única alternativa posible para reducir los vehículos que transitan por esta autovía es trasvasar las mercancías al tren poniendo en servicio infraestructuras acabadas y no utilizadas y realizando las obras necesarias para que las mercancías puedan transportarse en tren hasta Francia, y mejorando los servicios de cercanías”, ha explicado Ester Rincón, miembro de la plataforma. Ahora mismo, una gran parte de las mercancías que llegan en camiones a Francia, se transfieren al tren y cruzan Europa en trenes de mercancías, pero España ha desmantelado los trenes de mercancías y con la duplicación del by pass el ministerio quiere consolidar una dirección equivocada.

Cristina Domingo, también miembro de la plataforma, ha planteado a la delegada que el ministerio "se arriesga a sanciones europeas con esta duplicación, porque invertir 1000 millones de euros en una obra que no se tendría que hacer implica apostar por el mismo modelo insostenible, que actuaría como efecto llamada de más coches y camiones –según los informes consultados se podría triplicar el tráfico– y no invertir ese dinero en lo que realmente hace falta: trenes de mercancías y mejoras en cercanías".

Antonio Domingo, miembro de la plataforma y uno de los miles de vecinos afectados por la ampliación, ha planteado a la delegada “los graves impactos que una duplicación como la proyectada tendrá en las poblaciones próximas: “a escasos metros del by pass hay colegios, institutos, poblaciones que ahora tienen que soportar un ruido infernal día y noche, y emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas tóxicas que afectan a la salud. Una duplicación ampliaría exponencialmente estos problemas, y las poblaciones afectadas no estamos dispuestas a continuar soportando esto, y más cuando hay alternativas”.

La delegada ha planteado que la obra "se quiere realizar para mejorar la seguridad viaria, y que por eso está justificada". Según los miembros de la plataforma, "este es un resquicio que deja la legislación con la intención de mejorar algunos puntos negros en alguna autovía con intervenciones puntuales, pero que una duplicación como la planteada se aleja totalmente del espíritu de la norma".

La seguridad en el by pass

Los miembros de la plataforma ven muy positivo y necesario mejorar la seguridad del by pass actual. En este sentido, han trasladado a la delegada "la irresponsabilidad del ministerio, que ha proyectado una obra faraónica e innecesaria sin haber hecho los deberes. El ministerio no ha realizado ninguna de las actuaciones que podrían haber mejorado la seguridad y evitado accidentes, como la reducción de velocidad a 100 km/h, la limitación de adelantar a camiones en determinados tramos o el control de velocidad por radar, entre otras medidas”, han afirmado.

En este sentido, la delegada se ha comprometido a trasladar las sugerencias de seguridad a la Demarcación de Carreteras, y también a facilitar una entrevista con la ministra para que la plataforma le traslade sus propuestas para que no se realice la duplicación.

Asociaciones que forman parte de la plataforma No+ByPass

Greenpeace, Per l'Horta, Acció Ecologista Agró, Ecologistes en Acció de València, Amics de la Terra, Extinció/Rebel·lió, Aliança per l'Emergència Climàtica de València, Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna, l'Eliana i San Antonio de Benagéber, Coordinadora per a la Protecció de les Moles, Intersindical Valenciana, Per l’Horta de la Safor, Plataforma +Horta-Formigó, Associació de Godella en Lluita, Associació de Veïns de Museros, Associació de Veïns de la Canyada, Asociación Vecinal Urbanizaciones La Canyada, Associació Amics i Amigues de Vall de Flors (Bétera), Associació Círculo de Paterna