«Hemos evolucionado positivamente, pero hay mucho aún por hacer». Esa es la reflexión de una parte de la representación política de l’Horta Sud tras ver las 54 imágenes que componen la exposición fotográfica «Levante-EMV a l’Horta Sud» que, desde el pasado viernes y hasta el 13 de marzo, permanecerá en la Avinguda del Vedat de Torrent, con motivo del 150 aniversario de El Mercantil Valenciano. Las imágenes recogidas en los paneles sirven para recordar muchos de esos cambios y los que quedan por hacer. Por ejemplo, a nivel de infraestructuras ferroviarias, aparecen el paso a nivel de Aldaia ya eliminado y reivindicaciones aún pendientes como el de Alfafar-Sedaví. No hay que olvidar los avances en la protección del patrimonio y de la huerta, y como no los cambios políticos a veces salpicados por la corrupción. Fotografías que recuerdan de dónde viene la comarca y cómo se ha convertido en lo que muchos llaman la «cuarta provincia» por su gran núcleo de población, con 500.000 habitantes, y su potencial industrial, pero que también marca hacia donde quiere ir, y ahí es donde se debe trabajar, según explica Pepe Almenar, alcalde de Picanya desde 1983. «La comarca ha evolucionado en muchos aspectos positivamente, en otros no tanto, pero hay capacidad de cambio». Para el alcalde más veterano, Josep Almenar (lleva desde 1983 al frente del consistorio de Picanya), «hace falta una planificación del área metropolitana de cara al futuro. Hay que definir hasta dónde quieres llegar, desde el punto de vista del crecimiento y del bienestar de las personas». «Hay que clarificarlo y dejarlo por escrito», sentencia. Esa conexión con el área metropolitana también es algo que se debe trabajar y mejorar para la alcaldesa de Paiporta y presidenta de la comisión de Igualdad y políticas para las personas de la Mancomunitat, Maribel Albalat. «Somos área metropolitana de València, somos pueblos potentes pero tenemos mucho por hacer, sobre todo de interconexión y en eso estamos trabajando también desde la Mancomunitat», explica. Para la primera edila, en l’Horta Sud «hay un sentimiento de pertenencia a la comarca muy fuerte». «Eso nos une y seguro que nos lleva a proyectos interesantes», augura.

«Aportamos el 20% del PIB»Texto Ese sentimiento de comarca fue destacado también por el teniente alcalde de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, quien considera que l’Horta Sud se ha convertido en una gran potencia dentro de la Comunitat Valenciana, como demuestran los números, pero que a la vez ha mantenido su cultura y tradiciones propias. «La comarca ha evolucionado como la propia sociedad. Los municipios que tienen un espíritu muy comarcalista decidieron la estrategia de preservar las tradiciones, su cultura y sus señas de identidad e incorporar los retos de hacia dónde tiene que ir una comarca de futuro», explica Nofuentes. El concejal de Proyectos Europeos, entre otras áreas, recordó que l’Horta Sud «es una comarca de mas de medio millón de habitantes, que aporta casi el 20% de PIB de la Comunitat Valenciana, con un nivel de empleo altísimo y, por lo tanto, con una participación, desde el punto de vista empresarial y económico, enorme a la Comunitat Valenciana». Cifras que le convierten en una región «que lidera los cambios», y que también está haciendo las transformaciones necesarias «para liderar el futuro de la sociedad europea en este caso», advierte. «La cuarta provincia» Ese potencial que reflejan los números y que Nofuentes ha querido destacar es lo que le hace decir a personas como Ramón Marí, alcalde Albal, que se puede hablar de l’Horta Sud como de la cuarta provincia por detrás de València, Castelló y Alacant. Para el este alcalde, la clave está en la cohesión: «Esta comarca siempre ha sido muy fuerte. Es de las más pobladas con medio millón de habitantes y siempre entre nosotros decimos que es una cuarta provincia porque siempre hemos funcionado muy al unísono. Independientemente de las siglas políticas, los alcaldes siempre hemos trabajado en la misma dirección», reflexiona. Para Marí, que cumple su quinta legislatura, algo que ha evolucionado mucho en los últimos 50 años que «radiografía» la exposición de Levante-EMV son los ayuntamientos. «Los consistorios de 1979 nada tienen que ver con los de ahora. Antes en los ayuntamientos faltaba de todo. No había ni trabajadores sociales, ni psicólogos, apenas había funcionarios...Hoy en día hay tantísimas personas trabajando y una gran cantidad de técnicos», reconoce Marí, quien celebra también la capacidad inversora con la que cuentan ahora las administraciones locales. «Gracias a las ayudas de Diputación y de los propios fondos de los ayuntamientos, podemos hacer obras todos los años. Antes eso no era algo normal, porque no había recursos suficientes para hacer inversiones», recuerda. Por todo ello, considera que en esta era democrática, se ha cambiado « pero para mejor, para ofrecer un mejor y mayor servicio a nuestros vecinos y vecinas que es lo que realmente nos debe importar», concluye. Un sentimiento de mejora que también ha quedado patente en municipios más pequeños como Beniparrell. «Tanto nuestro municipios como la comarca han evolucionado para bien. Se han cumplido cosas que han contribuido mucho a mejorar esta comarca aunque aún s e pueden hacer mucho más», señala el alcalde de Compromís, Voro Masaroca. «Hemos evolucionado a nivel cultural, a nivel de infraestructuras..., es de reconocer que Levante-EMV tenga este archivo para poder ver estos cambios de los años 70-80 hasta ahora», reconoce el concejal de Llocnou de la Corona, Rubén Molina y portavoz popular en la Mancomunitat de l’Horta Sud. «Cuidamos del Parc Natural» Molina comparte sigla políticas con Paco Comes, alcalde de Massanassa, también presente en la inauguración de la exposición de Levante-EMV, quien quiso destacar que esta comarca está haciendo un trabajo importante para proteger el Parc Natural de l’Albufera. «La mitad del término de Massanassa está en el Parc Natural y mucha gente aún ni lo sabe. Estamos intentado aunar esfuerzos para protegerlo y para controlar el crecimiento tanto a nivel local como comarcal», explica. También dentro del Parc Natural se encuentra Silla, cuyo alcalde, Vicente Zaragozá (PSOE), quiso destacar que las 54 imágenes que alberga la exposición fotográfica Levante-EMV a l’Horta Sud reflejan «la movilización cultural y política que siempre ha tenido esta comarca». La Avinguda al Vedat de Torrent acogerá hasta el 13 de marzo esta muestra de imágenes que cuenta con el apoyo de la Diputación de València, el Ayuntamiento de Torrent, el Grupo Cooperativo Cajamar y la empresa Aigües de l’Horta, del grupo Hidraqua. También colaboran los ayuntamientos de Albal, Alfafar, Mislata, Massanassa, Aldaia, Benetússer, Llocnou de la Corona, Paiporta, Quart de Poblet, Picanya y Alcàsser. «Levante-EMV ha sido cohesionador del territorio» Los alcaldes y alcaldesas quisieron poner de manifiesto el papel relevante que ha jugado el diario Levante-EMV, en su edición comarcal, en la evolución de l’Horta Sud. «Ha sido cohesionador del territorio. No solo ha contribuido sino que es parte de la historia de la comarca», señalaba la alcaldesa de Paiporta Maribel Albalat. En el mismo sentido se refería el concejal de Llocnou de la Corona, Rubén Molina, afirmando que este periódico «ha vertebrado la comarca». Para Bartolomé Nofuentes, edil de Quart, este diario «ha sabido mantener la esencia de la noticia de proximidad con la inmediatez que ahora se reclama». El alcalde de Albal, destacó que «es el único que ha mantenido la edición comarcal y ha tenido un papel decisivo». En ese sentido, para Pep Almenar, primer edil de Picanya, «ha sido uno de los periódicos que más ha trabajado la información comarcal».