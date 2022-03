Les localitats de l’Horta ja han iniciat el seu procés d’ajuda a Ucraïna després dels atacs de Rússia, que han forçat a milions de persones a fugir cap a altres països europeus davant la falta de seguretat.

La capital de l’Horta Sud, Torrent, ha sigut un dels llocs més involucrats. La fundació Juntos por la Vida ha planificat, amb la col·laboració de l’ajuntament, un concert solidari del qual ja s’han venut més de 314 entrades a un preu de huit euros. Aquest tindrà lloc a l’Auditori el pròxim 11 de març, a les 19h.

A banda dels més de 2.500 euros recaptats per la venda, s'han realitzat 108 donacions a través de l'opció ‘Fila 0’ habilitada en la web, amb la qual les persones interessades poden realitzar donatius sense assistir a l’acte musical. Això afig més de 800 euros per a la població ucraïnesa, superant els 3.000 euros en total.

La ciutat té forts lligams amb Ucraïna. L’associació "Fem Futur" -ja dissolta- va tindre un paper clau durant les últimes dècades, ja que va gestionar centenars d'estàncies i acollides de xiquetes i xiquets ucraïnesos afectats per la catàstrofe de Chenòbil, procesos que, de vegades, acabaren en adopcions.

Donacions de material de primera necessitat

L'enderrocament d'edificis i habitatges ha deixat a la societat sense els recursos necessaris per a sobreviure. Per això, pobles com Benetússer han organitzat recollides de productes entre els veïns i veïnes. Allí, han aconseguit enviar huit palets, 68 caixes, plens d’aliments, roba, productes higienicosanitaris, material ortopèdic i mitjans de comunicació i refugi.

Paiporta també ha volgut col·laborar. En aquest cas, s’ha habilitat un punt de recollida i l’empresa EMO (Especialidades Médico Ortopédicas) ha donat tres palets de material ortoprotètic amb cadires de rodes, crosses, caminadors, bastons i mascaretes quirúrgiques. Els membres del consistori es desplaçaren a la fàbrica per a agrair la contribució a la causa.

De forma diferent però amb el mateix objectiu, Paterna ha decidit centrar-se en la donació exclusiva de mantes amb el propòsit d’aportar una ajuda eficaç davant les baixes temperatures. Els ciutadans podran acudir al Gran Teatro Antonio Ferrandis de dilluns a dijous (07.30 a 15 hores i de 17 a 21 hores), els divendres (07.30 a 15 hores) i els dissabtes (10.45 a 13.15 hores). També el consistori ha aprovat una ajuda extraordinaria de 10.000 euros a Farmamundi.

En Alcàsser, els habitants poden anar a la Llar dels Jubilats a donar productes sanitaris i aliments no peribles, de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 hores i de 18.00 a 21.00 hores.

Seguint els mateixos passos solidaris, Alboraia dona, però també rep. El municipi ha posat en marxa iniciatives d’acollida de persones que fugen d'Ucraïna i ha sol·licitat la col·laboració veïnal per a habilitar les cases. Al seu torn, ha rebutjat la invasió i els atacs de forma pública.

Respecte per a les víctimes

Les manifestacions públiques de suport, promogudes per Federació Espanyola de Municipis i Províncies, han estat presents en la majoria de pobles de l'Horta. A les ja mencionades es sumen altres com Alfafar, Massanassa, Burjassot, Manises, Sedaví i Albal, entre altres.

Totes les persones assistents, membres dels consistoris i ciutadans, s'han posicionat en contra de la guerra. A més, han guardat cinc minuts de silenci el 9 de març a les 12 hores amb la finalitat de simbolitzar el suport, l’afecte i la solidaritat cap a totes les víctimes que viuen la guerra, així com per a les que ja no estan.