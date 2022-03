La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Foios ha posat en marxa la quarta edició del "Projecte Nagore", un programa dirigit a la prevenció de la violència de gènere i la promoció de la igualtat entre els escolars de l'últim cicle de primària dels centres educatius del municipi.

Concretament, aquesta iniciativa s'està desenvolupant amb l'alumnat de 5é i 6é de Primària del CEIP Mare de Déu del Patrocini, que segueix un procés d'aprenentatge i formació.

Els i les alumnes participen en diferents tallers que aborden continguts com els rols i estereotips de gènere, l'impacte de les noves tecnologies en la violència de gènere o els senyals d'alarma per a identificar conductes de maltractaments en adolescents.

"Des de l'àrea d'Educació apostem per a prioritzar aquestes formacions com a camí per a generar un poble més igualitari", afirma el regidor d'Educació, Juanjo Civera.

Aquest programa pretén sensibilitzar a la joventut des de l'etapa educativa, moment clau per a avançar en la lluita contra aquest greu problema social, ja que cal recordar que es produeix cada vegada a edats més primerenques en les parelles adolescents.