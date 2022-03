La Sala Cremona del Castell d'Alaquàs va acollir l'acte de lliurament dels premis de la campanya de Sant Valentí 2022 posada en marxa per l'Associació de Comerciants d'Alaquàs (Cada) amb l'objectiu de premiar novament la fidelitat dels compradors i compradores. Els guanyadors i guanyadores del sorteig que va tindre lloc el passat 14 de febrer han rebut una targeta regale de 100 euros que podran utilitzar en tota la xarxa de comerços Cada.

En l'acte on van ser presents l'Alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, la presidenta de l'associació Cada, Susana García, la Regidora de Comerç, Sandra Conde, entre altres assistents, es va posar de manifest la importància dels veïns i veïnes d'Alaquàs per l'enfortiment del comerç local i per la seua contribució a un model de consum sostenible i respectuós amb el medi ambient.