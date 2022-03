L'Ajuntament de Catarroja vol reforçar la seua aposta per les noves tecnologies en suport al comerç local impulsant La Gran Botiga, la botiga en línia afavorida per ACYPE. D'aquesta manera ha signat un conveni amb l'associació de comerciants local per a dotar de majors recursos a aquesta eina tecnològica i impulsar noves campanyes i accions perquè la ciutadania continue realitzant les seues compres en el comerç de proximitat.

Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja, i Jesús Cruz en representació d’ACYPE, han signat el conveni per valor de 28.000 euros pel qual, La Gran Botiga rep una important injecció econòmica per a promocionar la seua botiga en línia. D'aquesta manera, mitjançant diferents accions es vol mantindre aquest projecte en l'imaginari local sent una actuació que arribe més enllà de la necessitat que implicava el seu ús durant els mesos de pandèmia.

“Projectes com el de la Gran Botiga posen en valor la importància de l'associacionisme per a aconseguir objectius que semblen inassolibles, iniciatives com aquestes promogudes per ACYPE que ajuden a fer poble modernitzant el sector del comerç de proximitat tindran sempre el suport del nostre equip de govern. Una demostració d'això és nostra volundad d'impulsar aquest projecte amb una injecció econòmica que impulse La Gran Botiga i la mantinga com a eina eficaç en l'imaginari de la ciutadania”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.

La Gran Botiga ha sigut una eina molt eficaç durant els mesos de pandèmia i a la seua pàgina web www.lagranbotiga.com s'han anat sumant nous comerços, productes i serveis, una vegada comprovats els bons resultats que aporten.