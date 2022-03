La ceràmica de Manises participa en els Dies Europeus de l’Artesania

L’Ajuntament de Manises participa en els Dies Europeus de l’Artesania 2022, en un any molt especial per la recent declaració com a Ciutat Creativa de la UNESCO en la categoria d’Artesania i Arts Populars.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, ha mostrat la seua satisfacció perquè Manises forme part d’aquesta activitat “que acosta al públic els secrets del treball del sector de l’artesania, en el nostre cas ceramistes, per a difondre la seua riquesa i singularitat”. Concretament, a Manises, s’ha organitzat un recorregut guiat gratuït pel centre històric, el Museu de Ceràmica i l'Associació Valenciana de Ceràmica (AVEC) durant els dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril en horari de 9.00 a 14.00 hores. Està destinat a grups de 15 persones com a mínim i és imprescindible reserva prèvia al correu turismo@manises.es o al número de telèfon 96 152 56 09. Els Dies Europeus de l’Artesania tenen el seu origen en Les Journées Européennes des Métiers d’Art, que organitza en França l’Institut National des Métiers d’Art des de 2002. Espanya es va sumar prompte al projecte i ambdós països són els que presenten un programa d’activitats més ampli. Enguany la festa se celebra de manera simultània en 18 països. Durant una setmana, una sèrie d’activitats gratuïtes acostaran a visitants i persones curioses de totes les edats a l’esfera de la creació artesanal. Fires, jornades de portes obertes en tallers, demostracions en directe o exposicions són algunes de les activitats que es desenvoluparan durant eixos dies per a donar a conèixer l’artesania.