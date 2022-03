L’associació cultural gastronòmica el Cullerot d’Alaquàs presenta este divendres, 11 de març, el procés de recuperació de la marca del segle XV que utilitzava el col·lectiu oller de la població en cassoles i perols. L’acte se celebrarà en el Castell a les 19 hores i requereix inscripció prèvia.

L’entitat ha recuperat la marca amb l’emblema de la família Aguilar, propietaria del senyoriu des de la meitat del segle XV i fins a la meitat del XIX, a través d’una sèrie limitada de 200 cassoles de cul redó i pla (per a cuinar al foc i al forn, respectivament), que ha encomanat en l’única terrisseria que queda en la població, la d’Enric Martí «Morimos». Les primeres olles es posaran a la venda en terminar l’acte i una part dels beneficis anirà destinada al projecte solidari que l’associació gastronòmica desenvolupa.

El Cullerot té l’assessorament en aquest procés de recuperació patrimonial del col·lectiu Quaderns d’Investigació d’Alaquàs així com la col·laboració de la Unió Musical, Cor de Vila, Via Heraclia, Caixa Popular i l’Ajuntament d’Alaquàs. Per això, a més d’un xicotet «viatge en el temps», la presentació inclourà una taula redona amb els investigadors Adrià Hernández i Enric Juan, i l’arqueòloga Paloma Berrocal.