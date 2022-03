Continúa el cambio de alumbrado en Meliana

La concejalía de Media Ambiente y Energía de Meliana inició la pasada legislatura un proyecto medioambiental y energético piloto consistente en la progresiva sustitución del alumbrado público para conseguir tres objetivos: mejorar la salud, proteger el medio ambiente y continuar con el ahorro energético y económico. Así, se actuó al núcleo histórico. Ahora, se ha continuado el plan en las calles Doctor Marañón, Viver, Inmaculada, Providencia y Cervantes. La actuación ha supuesto una inversión en material de 11.727,32 €, que ha instalado la Brigada Municipal.

Cómo explica la regidora de Medio Ambiente y Energía, Rosa Peris: “se trata de unas luces de color ámbar, de alta tecnología, que permiten iluminar más, contaminar menos el espacio y proteger el medio ambiente, puesto que no proyectan luz hacia el espacio y permiten tener un cielo limpio por la noche; y no atraen los insectos, porque son de espectro anaranjado y, por lo tanto, cálidas”. A la vez, este tipo de luz no molesta tanto a la retina y se recomienda en personas que tienen determinadas enfermedades oculares.

La responsable detalla: “tal como lo tenemos planificado, la siguientes zona donde haremos el cambio está en las calles del barrio Batalla”. Hay que recordar, además, que el conjunto del plan y de las actuaciones responden también a una demanda ciudadana de mejorar la iluminación de las calles.