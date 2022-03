Una plantà con dos años de retraso. Es la sensación que se vive durante los últimos días en las comisiones de los municipios de l'Horta que están sin celebrar los festejos falleros desde los primera semana de marzo de 2020, cuando la pandemia obligó a su cancelación. Son esas localidades las que también rechazaron organizar las fiestas josefinas en septiembre u octubre, como sí hicieron, por ejemplo, Torrent, Picanya, Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Quart, Mislata, Burjassot, Paterna o Moncada.

Benetússer tuvo el monumento más madrugador de la comarca, el de la comisión Literato Azorín, ya que su artista, David Sánchez Llongo, avisó a la junta de que plantaría el fin de semana del 5-6 de marzo para centrarse en la plantà de la falla Exposición, de la sección especial de València. Ya la lluvia del jueves y viernes causó lago de desperfectos que se han agravado un poquito más con la lluvia de esta madrugada. “Ha hecho tan buen tiempo este fin de semana que no nos creíamos que podría empeorar pero sí, no paramos de mirar la predicción meteorológica, llevábamos mucho tiempo esperando disfrutar de unas fallas para que ahora la lluvia nos las fastidie”, señala su fallera mayor Mari Herrera.

En pleno montaje del monumento de la Falla Doctor Vicente Navarro Soler de Benetússer se encontraba el artista Mario Cardells Solves y su equipo. Con la grúa estaban colocando a primera hora de la mañana el remate principal, de una pareja de piratas. “Teníamos esta falla guardada desde 2020 y la verdad es que ha aguantado muy bien. Ni hemos tenido ningún problema extra”, señalaba una miembro del equipo, que estaba ayudando en la pintura, lo que más preocupa por la lluvia.

Atentamente seguía la plantà Susana Yamas, la fallera mayor que reconocía que era un momento “muy emocionante”. “Te quedas mirando y dices es real, por fin vamos a poder tener fallas. Llevábamos desde 2020 esperando. Ya este sábado por la noche, en la carpa, hasta yo misma comentaba, pero esto es verdad no? La carpa no me la van a quitar, no se lo va a llevar nadie, esto es real, vamos a celebrar las fallas!”, confesaba.

La Falla El Rajolar, apenas tenía parte del remate puesto en la calle, dejando la plantà para más tarde aprovechando que el tiempo no acompaña. “Estamos todo el rato mirando el tiempo, a ver si cambian las previsiones”, aunque afirma, eso “no nos va quitar la ilusión, llevábamos mucho tiempo esperando”, señala su máxima representante Lorena Vilanova.

La comisión Plaça de Lepanto durante la mañana aún tenía los monumentos guardados en la carpa a la espera de que el cielo despejase. Su fallera mayor, Sandra Molina, asegura que, salvo por la lluvia, “esperamos vivir unas fallas con normalidad, como antes de la pandemia, excepto por el uso de la mascarilla que hay que seguir llevándola”.

En Alfafar, a diferencia de Benetússer, la comisión Parque Alcosa ya tenía los dos monumentos en la calle, tanto el infantil como el mayor. Una firme candidata al premio con un monumento que gira en torno a la música, con varios remates formados por músicos con guitarras eléctricas. Aunque la carpa estaba cerrada, uno de los vicepresidentes de la comisión estaba allí supervisando los desperfectos de la lluvia porque ya llevaba montada la falla grande un par de días. “Se han producido los daños típicos ocasionados por el agua, la pintura lo peor, pero de momento nada grave”, señala quien asegura que tenían el monumento guardado desde que se suspendiera las fiestas josefinas en 2020, “aunque este año lo hemos ampliado con algunos ninots nuevos”, señala. Este fin de semana ya ha habido actividad fallera. “Siempre aquí en Alfafar la actividad empezaba una semana antes, pero este año no, solamente nos han dejado hacer a partir de este pasado fin de semana. De todas formas teníamos muchas ganas de volver”, sentencia.

Manises también recupera su fiesta

El cielo encapotado y la fina lluvia que caía por momentos no hacía decaer el ánimo de las comisiones falleras de Manises. Y no es para menos. El municipio de la cerámica recupera la fiesta josefina tras casi tres años, ya que es otra de las localidades que no ha celebrado festejo alguno desde la irrupción de la pandemia.

La comisión de Trinquet, que se alzó con el doblete en 2019, tiene el monumento plantado en el polígono desde el fin de semana. Pese a ser laborable, el casal tenía cierta actividad, con desayuno y almuerzo. Oscar Saura, presidente, tenía sensaciones contrapuestas. “Ahora mismo estoy cabreado, la verdad. Volvemos a plantar tras dos años sin fallas y anos encontramos con este tiempo, que ya está afectando a la falla”, lamentaba. Durante todo este tiempo, todos los elementos han permanecido en una nave del presidente y en el casal. “Esta falla lleva hecha casi dos y medio y tanto las estructuras como la pintura han sufrido un desgaste, que con la lluvia se agrava”, explicaba.

Pero por otro lado, Oscar Saura también se mostraba “contento porque hemos dejado atrás una pandemia y los falleros podemos volver a disfrutar de nuestra fiesta”, decía. En este sentido, detallaba que durante este ejercicio solo se han cobrado cinco cuotas y durante el pasado, siete al 50%. “Era una manera de premiar a nuestros falleros para que no se borraran. Es más hemos incrementado el censo con treinta nuevos apuntados”. En este sentido, relataba que han destinado parte del dinero ingresado a ampliar los dos monumentos de 2020, además de pagar por adelantado el 50% de los gastos de floristería y pirotecnia, entre otros, para que “nuestros proveedores también se vean respaldados”.

También en la falla Manises se apresuraban con los trabajos de plantà, y con la mirada puesta en el cielo. “La gente tiene muchas ganas, de volver a la fiesta, de retornar a lo que se quedó parado por esta pandemia y es una forma de ver que todo sigue activo”, afirmaba el presidente Oscar Ortega, que tampoco podía ocultar las inclemencias del tiempo: “La lluvia y la previsión de que habrá más ha amainado un poco esa sensación de alegría por el retorno”. La comisión también ha tenido que mantener guardado en una nave su monumento durante estos dos años. “La plantamos con el artista el pasado fin de semana y solo falta rematar los bajos y la cartelería y demás”, indica Ortega, que añade que la comisión apostó por una ampliación del proyecto original para ayudar al artista.

