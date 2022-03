La falla Mestre Serrano de Paiporta quería presumir de tener un monumento de «Especial». Así al menos lo pensaba cuando firmó el contrato con el artista David Sánchez Llongo, encargado de L’Exposició en la máxima categoría de València. Lo que no se imaginaban entonces es que, pese al gran equipo que lleva detrás este artista de renombre, acabarían montando la falla los propios integrantes de la comisión. No solo eso, también han tenido que realizar ellos la crítica, imprimirla y colocarla en las escenas correspondientes.

Una situación a la que se ha llegado después de muchos problemas con el artista prácticamente desde el inicio de la firma de contrato. «Y casi tenemos que agradecer que haya decidido venir a plantar el remate, porque directamente no quería plantar la falla. Al final vino el día 10, antes de lo deseado por nosotros, ya que ha estado expuesta más días a las inclemencias meteorológicas que el resto de monumentos de Paiporta», explica el presidente de la comisión José Vicente Peris.

Según la comisión, este artista, con el que firmaron para las fallas 2020, que finalmente se suspendieron, «se negaba a trabajar ahora en marzo» alegando que Mestre Serrano debía haber plantado falla en septiembre, «y que a él el seguro se le acababa en diciembre por lo que, después de esa fecha ,no plantaba», recuerda Peris. La directiva intentó explicarle que la decisión de no celebrar Fallas en septiembre no dependía de la comisión. «No nos podía dejar con el monumento hecho y pagado sin plantar», indican. Finalmente tuvieron que redactar otro contrato donde Llongo exponía sus nuevas condiciones entre los que se encontraba la de no acabar el montaje.

Escenas que no correspondían

«No podíamos hacer otra cosa. Ahora tenemos que montar nosotros, que no tenemos experiencia. Encima, con el viento y el peligro que conlleva que pueda caerse algún ‘ninot’», reconoce Peris, quien no solo se queja de que el artista les haya dejado con media falla por montar. «Nos ha traído unas escenas que no corresponden a las que nos enseñó. Hay un árbol, por ejemplo, que no tiene nada que ver; es mucho más pobre que el prometido», lamenta el directivo.

La realidad es que es fácil comprobar lo que dice el presidente ya que Sánchez Llongo había plantado el mismo monumento, dedicado a México y coronado con un gran mariachi, hasta en otras dos ocasiones -en Paterna y València- obteniendo buenos resultados, primer premio para Dos de Maig (2021) y segundo en Primera A (2018). Eso es lo que buscaba Mestre Serrano al contratar a Sánchez Llongo y dar el visto bueno al boceto presentado. «Nos hemos gastado 30.000 euros en este monumento. Es un gran esfuerzo económico para esta comisión para estar en esta situación», explicaba el dirigente fallero.

Con todos estos ingredientes, la falla Mestre Serrano de Paiporta se plantea, una vez pasadas las fiestas josefinas, emprender alguna acción judicial. «Queremos dejar claro que solo hemos tenido problemas con este artista; no queremos ser la falla señalada. Pero pensamos que se debe sacar a la luz lo que nos ha hecho para que otras comisiones no caigan en el mismo error», aseguran en la comisión.

Problemas en Benetússer

No llegaron a tiempo, sin embargo, para advertir a la falla Literato Azorín de Benetússer. Al igual que Mestre Serrano de Paiporta, Sánchez Llongo es el artista del monumento que está en la calle desde el 6 de marzo. «Nos dijo que, si no plantaba la semana antes, no podía plantar», recuerda la presidenta Eva Millán. Ayer por la tarde la comisión acabó de montar el monumento con el resto de ‘ninots’ que tenía guardados. El problema es que el remate ya en la calle ha sufrido grandes daños a consecuencia de la lluvia. «Y el artista nos ha dejado claro que no va a venir a retocarlo, pero al menos nos ha facilitado la pintura para que lo hagamos nosotros», dicen.

Millán, al conocer la problemática de Paiporta, asegura que con ellos pasó lo mismo. «Nos dijo que su contrato acaba en diciembre de 2021 y que si no habíamos plantado en septiembre era nuestro problema, al final le convencimos pero está claro que no lo vamos a contratar más, tampoco él quiere», denuncia.