Al Plenari del passat dijous 10 de març, Compromís Picanya va presentar una moció on instava a l’Ajuntament a fixar descomptes en el lloguer d’instal·lacions esportives municipals, així com en cursos formatius, tallers, teatre i activitats organitzades per l’Ajuntament. La proposta també demanava l’adhesió de Picanya a la xarxa de municipis que tramiten i expedeixen el Carnet Jove, mitjançant conveni amb l’Institut Valencià de la Joventut. Aquest carnet ofereix nombrosos descomptes per a persones d’entre 14 i 30 anys en museus, cinema, transport públic, etc.

L’objectiu de la proposta consistia en fomentar un oci saludable en la joventut de Picanya, incentivant l’ús de les instal·lacions esportives del poliesportiu, pavelló i el centre esportiu municipal. Així mateix, facilitar l’accés de les persones joves a les activitats formatives i culturals que ofereix l’Ajuntament. La moció va ser recolzada per tots els grups municipals. L'alcalde Pep Almenar va comprometre’s a portar una proposta de descomptes en diferents serveis municipals al proper Plenari. Des de Compromís Picanya esperen que l’acord futur siga respectuós amb els acords aprovats per tots els partits al Plenari. Des de la formació valencianista s’assenyala que Picanya és un dels pocs municipis de la comarca que encara no té establerts aquests descomptes i no s’ha adherit al conveni del Carnet Jove amb l’IVAJ.