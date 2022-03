La comisión de El Mercat se encontraba esta mañana en plena plantà. Rápidamente los miembros de la comisión bajaban los monumentos del camión que traía cuidadosamente el artista Miguel Micó Sánchez, mientras que otro camión de reparto de bebidas protestaba porque no podía pasar por la calle que siempre había estado abierto al tráfico y no entendía porqué no podía pasar. Y es que nunca antes había habido una falla en la Ronda de l’Estació, esquina calle l’Alqueria. Esta es la nueva ubicación de la Falla El Mercat de Catarroja.

En septiembre, esa comisión se negó a plantar pese a que el resto sí que lo hizo. La razón es que exigían cambiar de ubicación. Curiosamente la falla El Mercat no estaba en torno al mercado municipal, como su nombre indica, sino en el polígono. Una demarcación con la que no estaban de acuerdo y que decidieron abandonar tras exigir al ayuntamiento ubicarse dentro del casco urbano, realizando incluso una protesta delante del consistorio. El acuerdo no llegó a tiempo para septiembre, - los falleros ocuparon un espacio habilitado por el ayuntamiento en la Plaza Mayor donde pudieron celebrar sus cenas y comidas -, pero siguieron las conversaciones y “al final nos presentaron tres ubicaciones: al principio de la Ronda de l’Estació, que rechazamos porque estábamos muy cerca de la Falla Centenar de La Ploma; otra cerca de los juzgados de Catarroja y ésta, en mitad de la Ronda, que aceptamos porque vimos un local que nos apañaba para utilizar como casal”, señala uno de los vicepresidentes.

Sin embargo, “no es la ubicación que queríamos, pero al menos estamos dentro del casco urbano y más cerca de la fiesta”, confiesa. Para plantar su monumento en esta nuevo emplazamiento, el ayuntamiento tuvo que mediar para conseguir que tanto la Falla l’Albufera como la del Centenar de La Ploma cediesen parte de sus demarcaciones. “La comisiones no presentaron ningún problema y es de agradecer”. No se lo han tomado tan bien los vecinos, que no les ha gustado demasiado ver las calles cortadas y la presencia de la carpa cerca de sus viviendas. “Es normal que al principio sea así, esperemos que poco a poco se vayan acostumbrando a nuestra presencia”, espera el directivo.

Dentro de lo que cabe, la comisión se encuentran satisfecha sobre todo con la sede que van a utilizar como casal. “Era una antiguo bar, así que toda la infraestructura de barra y cocina ya la teníamos”, explica el directivo mientras que dentro unas falleras se encuentran haciendo flores para colocarlas en el monumento, que afuera se está plantando.

Un monumento en honor a Félix Rodriguez de La Fuente

El viento hace más difícil la plantá del monumento, “aunque no se puede hacer nada. Con la lluvia sí, puedes retocar la pintura, pero en este caso lo único es tener mucho cuidado”, señala el artista Miguel Micó Sánchez, que asegura que tiene plantadas fallas en Manises y Benetússer y no ha habido ningún problema. El artista ha querido resaltar que esta falla, a diferencia de las otras de Catarroja “lleva guardada desde 2020” , año en el que el gran Félix Rodríguez de la Fuente hacía 40 años que había fallecido en Alaska. “Por eso quisimos hacerle un homenaje a ese 40 aniversario, que por las circunstancias lo vamos a plantar en el 42, pero es lo que hay”, explica mientras quita el plástico a uno de los muchos animales que como no podía ser menos forman parte de este monumento homenaje al naturalista y realizador la exitosa e influyente serie “El hombre y la tierra”, que marcó a toda una generación.