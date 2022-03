Antonio Pardo y la Plaça han obtenido el primer premio de la sección especial de las Fallas 2022, tal como hicieran hace seis meses en las atípicas fallas de 2020-21. La lectura de los premios por parte de las falleras mayores de Torrent llevó el júbilo y la alegría a las comisiones junto al Mercat de Sant Gregori y la Torre.

Antonio Pardo ha retenido el cetro. La comisión se ha alzado con el primer premio gracias a "Xamanté" del artista SacabutxAR, en la que está catalogada como la falla más cara de la historia al contar con un presupuesto cercano a los 40.000 euros. La obra utiliza todo tipo de ninots relacionados con la brujería y la santería para realizar una mordaz crítica a todos los niveles. Ni la prensa se salva. Más concretamente las cadenas de televisión nacionales a las que acusa de carroñeros por el tratamiento de casos de sucesos como Marta del Castillo, los pequeños Julen y Yeremi Vargas o incluso las niñas de Alcàsser.

Con las notas del "We are the Champions" de fondo, falleros y falleras celebraban el triunfo al grito de campeones y con botellas de cava regando a todo el que se asomara por allí. El presidente Jesús Salvador ha debutado en el cargo por todo lo alto. "Es el primer año de presidente, con dos fallas por medio (las de 2021 que correspondían al ejercicio 2020) y este triunfo. Espectacularrr. Cómo me puedo sentir en unas fallas ya normales", resaltaba. Salvador ha reconocido el "gran trabajo de todos" en un año "durísimo" pero con "la falla más cara de la historia de la comisión".

La comisión parece abonada a ganar en año par: 2016, 2018 y 2020. "Esperamos repetir en el 23 y romper esta racha, pero para bien, con muchísimas gana e ilusión", vaticinaba. En este sentido, el presidente avanza que la intención es seguir con los mismos artistas.

Por su parte, la fallera mayor María Sánchez no podía ocultar "el orgullo, la satisfacción y la alegría por toda la comisión por este primer premio". La joven admitía que "ha sido un año muy difícil pero ha habido un gran apoyo por parte de la gente que ha seguido apuntada pese a todas las circunstancias, y estas fallas están demostrando que todos los falleros tenían ganas de volver y nosotros volvemos a lo grande". María Sánchez indicaba que pese a las previsiones de lluvias, "con este premio el tiempo se afronta de manera diferente. Recogeremos el premio de otra forma, muy contentos aunque llueva".

En la comisión de La Plaça también repetían celebración solo seis meses después. La fallita se alzaba con el primer premio de la sección especial infantil con “Cançoner Valencià”, obra de José Gallego Gallego.