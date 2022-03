De telenovela lo vivido por la comisión El Carmen de Manises. El monumento infantil está incompleto porque el artista ha admitido que les ha estafado. Esta falla, una de las más importantes de la localidad, pagó 9.500 euros al artista Alfonso Armiñana para realizar el monumento infantil.

Le pagaron 7.000 euros en 2020 y tras suspenderse las Fallas, le añadieron 2.500 euros más para ampliarla y presentar una falla aún mejor, candidata a premios.

Sin embargo, la fecha de la plantá se acercaba y la comisión ya intuía que algo no iba bien porque tenía que retocar algunos ninots, entre ellos el que llevaron a la exposición y no sabían nada de él. “Nos dijo unos días antes que estaba fatal, que tenía principio de neumonía y que estaba de baja. Le dijimos entonces que nos dijera cómo le podíamos ayudar, si le pedíamos a otro artista ayuda y nos dijo que no”, recuerda su presidente Christian González.

En busca del artista fallero

Al final, ayer por la mañana sobre las 11 horas llamaron de nuevo al artista por la mañana para saber si iba a ir a plantar la falla o seguía enfermo, y nos dijo que estaba en la mutua pidiendo el alta. “Pero nosotros nos habíamos enterado que en verdad este señor, se supone artista aunque no gremiado, no estaba en el taller, sino que trabajaba en un supermercado, así que decidimos personarnos allí y él al vernos no tuvo más remedio que confesar”, señala el presidente. Y lo que confesó es que él en verdad no hacía monumentos, los encargaba a otros artistas y les había engañado, algo que corroboró la comisión. “Sabíamos que el taller lo compartía con otro artista, Vicente Gomar, y éste nos reconoció que había hecho los ninots “extras” pero que Alfonso no se los había pagado aún”, explica.

Después de todo lo sucedido, la comisión estudiara emprender alguna acción legal para reclamar parte del dinero. El artista, por su parte, envió un mensaje al messenger de la Junta Local Fallera pidiendo disculpas, y ratificando que la comisión de El Carmen había cumplido con todos los pagos y que había sido él el que no había estado a la altura. También esta mañana, mandó un mensaje al presidente que decía lo siguiente: “pido disculpas a los que confiasteis en mí, os he mentido y fallado. Lamento lo que os he estado haciendo, y por el bien de estas fiestas me voy de lo que envuelve al mundo fallero, las fallas no merecen que forme parte de ellas”.

El presidente de El Carmen de Manises, Christian González, pese a las disculpas y de haber montado la falla “lo mejor que hemos podido con lo que teníamos” , admite que se siente “abatido”. “Me siento como presidente responsable de lo sucedido. Estoy muy orgulloso de mi comisión, de como ha plantado el monumento para Marta López y Héctor Monfort, nuestros representantes infantiles.