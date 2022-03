La dinámica de algunos artistas de no acudir a plantar fallas o no completar el trabajo, que ha afectado a diversas comisiones de l'Horta y de València, se ha dejado sentir también en Torrent. Las fallas Camí Reial y Parc de Trènor no tienen sus monumentos completos por supuestos incumplimientos de los profesionales que tenían contratados.

En el primer caso, el presidente de la comisión, José Luis Sevilla 'sevi', ha explicado que contrataron con el artista de los últimos cinco años, EMC2 Fogueres, el monumento para 2020, que finalmente quemaron en septiembre de 2021, por los aplazamientos de la pandemia. Y para 2022, encargaron al mismo equipo una falla en la que han invertido 8.000 euros, "la cifra más alta" de su historia, ya que son una entidad pequeña. Pero el día de la plantà se encontraron con que solo se les llevó el cuerpo central y no las escenas, de las que solo tienen cabezas de monumentos sin cuerpo, por lo que no las han podido plantar. "No entiendo lo que está pasando este año a algunas comisiones como la nuestra. Todo el esfuerzo que hemos hecho era para apostar por los artistas y apoyarlos", ha expresado el presidente, con gran desolusión. La situación ha provocado muchas muestras de solidaridad fallera de otras comisiones de Torrent. Por otra parte, la Junta Local Fallera de Torrent ha informado de un segundo incumplimiento de un artista en la ciudad, que ha afectado al monumento infantil de la comisión Parc de Trènor.