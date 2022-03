El día de la ‘plantà’ y el siguiente son jornadas de nervios y emoción pero también de desilusión, sobre todo si el resultado del monumento no es el esperado. Esto ha pasado en la falla Centenar de la Ploma de Catarroja con la falla grande, según explica el presidente Rafa Gallego.

La comisión contrató en 2019 con los artistas Cuadros y Zahonero su monumento para plantar en 2020, con un presupuesto de 10.000 euros, como informa Centenar de la Ploma. También se encargó a ambos artistas el monumento infantil. El principal tenía como temática el mundo de Aladdin de Disney.

Gallego explica que la comisión visitó en 2019 el taller de los artistas para ver el avance de los trabajos y quedó satisfecha de ver los acabados de pintura y similares. “Entonces nos dijeron que habían hecho una réplica de calidad inferior para otra comisión”, narra.

La pandemia provocó la suspensión de las Fallas 2020 y el monumento quedó guardado en la nave de ambos creadores, situada en Catarroja. Pero la comisión siguió en contacto con ellos ya que, para las Fallas de septiembre de 2021, les contrató “unos ‘ninots’ simbólicos para quemar algo en ese momento” pero decidió guardar el principal para 2022.

Pero este lunes, falleras y falleros de Centenar de la Ploma recibieron la primera desilusión cuando el vehículo correspondiente descargó los ‘ninots’. “Esa no era la falla que nosotros habíamos contratado y que nos enseñó cuando fuimos al taller. Era inferiores de acabados y calidad”, defiende el presidente de la comisión.

Al intentar hablar con el artista, recibieron diversas excusas que consideran “incoherentes”. Y el día oficial de la ‘plantà’, al ver que no llegaban, fueron a buscarlos al pueblo vecino, donde estaban trabajando en el monumento de la falla l’Amistat. “Les hablé con mucho respeto aunque estaba cabreado porque la otra comisión no tiene culpa de nada”, reconoce Gallego.

Según la versión del máximo dirigente de Centenar de la Ploma, uno de los artistas les reconoció que su monumento “por error en el transporte” había ido a parar a una falla de Paterna. Gallego les exigió entonces negociar una compensación económica y les pidió que, al menos, fueran a acabar de rematar y plantar la falla. No obstante, Centenar de la Ploma se quedó esperando y tuvieron que ser los falleros y falleras los que realizaron el trabajo, como ha pasado en alguna otra falla.

Diversas fuentes indican que tampoco en Albal acabaron los trabajos y que la falla ha quedado plantada más en horizontal, al no disponer de grúa para elevarla. Los dirigentes de l’Amistat, no obstante, no han querido pronunciarse. Otras fallas de València se han quejado también del trabajo de estos artistas.

Sorpresa en Paterna

La falla de Cuadros y Zahonero que Centenar de la Ploma vio en el taller en 2019, y tiene fotografiada, se ha plantado finalmente en Paterna para la comisión Mariano Benlliure. Allí lucen las piezas con bastante mejor acabado que las que se depositaron en Catarroja. No obstante, en la capital de l’Horta Nord son totalmente ajenos a este conflicto y aseguran que contrataron esa falla por 10.000 euros, y que la que vieron en el taller como monumento para ellos es la que finalmente les trajeron y plantaron los artistas el pasado fin de semana.