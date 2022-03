Un año más, el Ayuntamiento de Meliana ha liquidado los presupuestos con un remanente de tesorería positivo. Respecto de los presupuestos del 2021, el total del remanente ha sido de 4.670.559,71 €, de los cuales 2.188.630,58 € son incorporables para gasto general. De nuevo, este resultado tan positivo se debe principalmente a los recursos provenientes otras administraciones para subvencionar programas, proyectos e inversiones concretas que se han ido planificando conjuntamente con el gobierno municipal, tal como se dio cuenta en la sesión de pleno extraordinaria celebrada el pasado jueves. El nivel de endeudamiento continúa a cero, como los últimos años.

Cómo explicó el alcalde, Josep Riera, “a pesar de que los presupuestos iniciales del 2021 eran de 8 millones de euros, finalmente las obligaciones reconocidas han sido de 12 millones. Una diferencia de 4 millones debida principalmente a las inversiones realizadas”. La más importante ha correspondido a la construcción del centro de día para personas mayores, 2,8 millones de euros, pero también se ha hecho una inversión importante de 678.658,12 € en la adquisición de terrenos para la ejecución de diferentes proyectos de inversión (terrenos educativos al c/ Calvario, solares para ubicar el paso inferior entre vías en el c/ València, el campo que faltaba para adquirir al polideportivo municipal o el solar del c/ Vivar Martí, de los antiguos Salones Meliana, para el nuevo complejo municipal de Servicios Sociales. Además, se han invertido 373.000 € en varios espacios municipales, como por ejemplo el cambio del césped del campo de fútbol, la rehabilitación del aulario de Pío XII correspondiente a la formación de personas adultas, el cementerio, o el mercado; y 255.000 € en vías públicas y alcantarillado, entre otras inversiones.

Pero el máximo responsable quiere destacar: “ha sido un presupuesto que también nos ha permitido dar respuesta a las necesidades y los efectos de la crisis sanitaria. Más allá de los recursos humanos y del material de limpieza y de prevención extraordinarios y necesarios, hemos podido actuar contra la desocupación, en el impulso del sectores comercial e industrial locales y en las ayudas sociales directas”. Así, se han destinado 336.406,4 € en los programas de inserción laboral y de fomento de la ocupación, 127.928,90 € a las ayudas de servicios sociales y 213.830 € en subvenciones a las empresas y a los comercios de Meliana. Además de los certámenes habituales de fomento comercial como por ejemplo la semana gastronómica, Cómete Meliana; FIMEL, la feria agrícola y comercial o el programa específico de Turismo Carraixet.

En esta línea, Riera incide: “la misma dinámica se repite en el ejercicio actual. Si los presupuestos iniciales de los 2022 eran de 8.138.709,88 €, con las incorporaciones de crédito que ya hemos realizado para los proyectos programados superamos ya los 11 millones, de nuevo con un incremento importante de las inversiones”. Así, se han incorporado los recursos necesarios para la actuación en la avenida de la Senyera, los nuevos accesos al núcleo de Nolla, la remodelación del CEIP El Cristo dentro del plan Edificant, la rehabilitación del nuevo edificio municipal de Servicios Sociales en la calle Ramón y Cajal, y varias actuaciones menores como por ejemplo la restauración de la azulejera Vidal, el parking inteligente de la plaza de la Libertad o la continuación de las obras del cementerio, entre otros.

Es relevando el hecho que toda la gestión municipal continúa realizándose con los niveles más bajos de carga impositiva desde el 2010. Ahora mismo, el remanente de tesorería para gastos generales es de 887.294,57 €, que se podrán ir incorporando a los diferentes programas de actuación ya previstos.