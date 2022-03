La coalició Compromís per Torrent ha lliurat el VI Premi Pebrera, que cada any reconeix la falla que inclou en seu monument la sàtira política més imaginativa i mordaç. El guardó de 2022 se l’ha emportat la comissió Plaça Sant Roc – Gomez Ferrer, amb el monument d’enguany, que porta per lema 'Desequilibris', obra de l’artista Sacabutx ART, que reflecteix "el desequilibri que cada vegada trobem més al planeta, incidint en la sostenibilitat, drets humans, ideologies, etc amb una figura central composta per un eclipsi com a símbol de la unió dels contraris".

La falla Plaça Sant Roc ha tractat la crítica local des del punt de vista més sarcàstic, representant una escena amb el casament fictici entre els dos partits majoritaris, unes noces entre l’alcalde del PSOE, Jesús Ros, i la portaveu del PP, Amparo Folgado, cerimònia a la que la resta dels partits polítics amb representació a l’ajuntament també hi estaven convidats. El Premi Pebrera, dotat amb 150 euros, ha estat lliurat pels regidors Pau Alabajos i Carme Silla, representants del grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Torrent, a la fallera major de la Plaça Sant Roc – Gomez Ferrer, Ana Ortiz Bono, i al president, Pepe Ortega Ferrandis. El jurat del premi estava format pels dos regidors de la coalició i pel portaveu local, Víctor Medina, junt amb altres membres del col·lectiu de Torrent. “Amb les Falles, les valencianes i els valencians celebrem una de les festes més irreverents i més originals del món i no volem que eixa essència, que és Patrimoni de la Humanitat, es perda mai", ha conclòs el regidor ecovalencianista.