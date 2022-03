La junta Local Fallera de Silla, apoyada por el Ayuntamiento, ha decidido hacer la tradicional lectura de premios de forma on line en lugar de presencial debido a la previsión de fuertes lluvias. Se mantiene a las 13 horas, pero el formato varía. Ya no acudirán las comisiones en masa a la Plaça del Poble, tras realizar un pequeño pasacalle, para escuchar todo juntos el veredicto desde el balcón del ayuntamiento. La presidenta de la junta Local Fallera, Raquel Gradolí, acudirá al ayuntamiento y realizará la apertura de sobres y empezará a nombrar a los ganadores en las diferentes categorías. Momento que se retransmitirá en streaming por el Facebook oficial del Ayuntamiento de Silla y también a través del canal on line local, y que será seguida por las distintas comisiones en sus casales a través de pantallas gigantes.

Ya por la tarde, se baraja la opción de que los representantes de las fallas ganadoras acudan al consistorio a por el correspndiente banderín.