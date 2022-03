Una sensación agridulce. Ninguna expresión refleja mejor lo que están sintiendo los miembros de la comisión La Mar de Tavernes Blanques, que celebran haber podido realizar las fiestas dos años después pero que el domingo 20 dirán adiós no solo a las Fallas sino a su existencia, en su 24 aniversario. La comisión desaparece y ni siquiera puede echar el cierre de la persiana puesto que no tiene casal ya que no podía asumir el alquiler del local. El estallido de la pandemia fue el disparo mortal de esta comisión que vio como bajaba en más de un 50% su censo, ya de por sí mermado, pese a que la directiva rebajó cuotas.

Después del fallido lanzamiento de un SOS a través de las redes sociales pidiendo la llegada de nuevos integrantes, los apenas 21 falleros y falleras que quedan han decidido que no era viable continuar. “El 19, en la cremà, todos a llorar”, confiesa Nerea Bayarri, una de las personas que se ha quedado al frente, junto a Tomás Mera, tras disolverse la directiva.

“Pensamos que ya no podíamos aguantar más. Mucha gente, al no tener casal porque no pudimos obtener un alquiler asequible, decidió marcharse, algo que no entiendo; la falla es la gente no un lugar”. Esa afirmación, en parte, se ha caído por su propio peso ya que el temporal ha impedido realizar gran parte de la programación festiva que empezaba el 17 y que contaba con varias discomóviles, así como paellas y meriendas, todas ellas previstas para celebrarse al aire libre.

El tener el monumento guardado desde 2020 cuando se suspendieron las Fallas por la Covid ha obligado casi a esta comisión a mantenerse en pie para poder celebrar las últimas fiestas. “Gracias que un chico nos hizo el favor de guardárnoslo en su almacén, lo hemos conservado, porque ya no teníamos casal para tenerlo allí como siempre", recuerda.

También, Beatriz Andreu, que ya había sido fallera mayor de la comisión en otras ocasiones, se prestó para ejercer de representante en actividades como la Crida, donde no pudo contener las lágrimas a la hora de hacer el discurso que habitualmente hace cada una de las falleras mayores de las comisiones del pueblo.

Si bien Nerea admite que hay personas que han ayudado, en ocasiones ha echado en falta la colaboración de otras comisiones. “Hay veces que se necesita otra opinión en ciertos temas que me ha faltado. También, por ejemplo, pedimos si nos podían dejar algunos músicos de sus bandas para, al menos, tocar el pasodoble en la ofrenda al pasar por la Virgen, pero ni eso. Menos mal que al final hemos podido contratar a una banda a un precio asequible”, recuerda.

Nerea como la mayoría de los que se han quedado, están en la falla desde siempre, y es por eso que no contemplan apuntarse a otra. “De aquí del pueblo seguro que no, pero en verdad se me hace muy raro ser de otra comisión, aunque algunos, los más jóvenes probablemente se irán a otra” , explica Nerea, quien admite “estar muy cansada” estos días después de todo el jaleo de buscar precios y alternativas viables para la menos despedir las fallas como es debido. “es lo único que quiero. Poder estar juntos celebrando estas fiestas como toca y luego ya el 19 después de la Cremà, todos a llorar”, confiesa.