La comisión para el seguimiento y estudio del modelo de gestión del ciclo del agua de Torrent, tras analizar las conclusiones del informe detallado emitido por la consultoría privada contratada sobre el modelo de gestión de agua más eficiente y sostenible, propondrá al pleno municipal continuar con el modelo de sociedad mixta que constituye Aigües de l'Horta, con lo que continuará una mayoría de la firma siendo pública y prestando los servicios.

“Garantizamos así la mayoría de participación pública en la sociedad, al tiempo que continuamos con la política de congelación de tarifas y servicios públicos, como ha sido el caso de las tarifas de agua en los últimos seis años. El modelo que propondremos continuará por la senda de la eficiencia, la sostenibilidad y la mejora continua al servicio de los ciudadanos”, explica el concejal del área de Régimen Interior y Planificación Estratégica, Andrés Campos.

El informe, que ha sido realizado por la consultoría PWACS y está basado en la comparación de la eficiencia y la sostenibilidad, concluye que la modalidad de gestión más viable es la indirecta mediante una sociedad mixta, al tratarse de un modelo que favorece las inversiones iniciales y previstas, así como la gestión de tipo organizacional y social, "resultando más flexible y ágil en los procedimientos de contratación, económico-financieros y de personal". "El conocimiento técnico inicial por la experiencia contrastada en la gestión de este servicio es otro de los aspectos que recoge el informe en favor de este modelo de gestión", informa el consistorio.

El ‘Estudio de alternativas para determinar el modelo de gestión más eficiente y sostenible del servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración del municipio de Torrent’ fue encargado por el consistorio a través de la Comisión para el seguimiento y estudio del modelo de gestión de la empresa mixta de Aigües de l’Horta, comisión aprobada en pleno municipal y responsable de la preparación del modelo de gestión del ciclo integral de agua para la ciudad.

La voz discordante

La coalición Compromís, que impulsó en el pasado mandato el estudio del modelo de gestión del agua y presidió la comisión, ha emitido un voto contrario al dictamen, siendo la única voz que se ha opuesto ya que el resto de fuerzas políticas (PSPV, Ciudadanos, Partido Popular y Vox) ha votado a favor de seguir con el modelo mixto, como también el cuerpo técnico. El portavoz nacionalista Pau Alabajos explica que su grupo se ha opuesto a la propuesta de acuerdo porque considera que contratar a una consultoría privada la elaboración del informe "ya indica que lo que se quiere es perpetuar ese modelo" puesto que "lo correcto sería haber encargado el estudio a una firma independiente, a poder ser pública o vinculada a la Universitat".

Asimismo, Alabajos indica que la consultora PWACS no es la adecua para pronunciarse sobre la gestión del agua en Torrent ya que su presidente ejecutivo, Juan Pablo López Heras, está encausado (a título individual pero no la firma) en un proceso judicial por la gestión del Canal Isabel II de Madrid. "Hasta que no haya un proceso judicial absolutorio, consideramos que esta empresa, con ese director al frente, no está legitimada para elaborar el informe de Torrent".

Frente a la decisión "continuista", Compromís seguirá haciendo campaña por la remunicipalización del agua y, de hecho, el lunes 4 de abril organiza un acto en el que participarán dos consistorios que son ejemplos de municipalización del servicio como Ripollet (a través de la concejala Pilar Castillejo) y Bellreguard (con la presencia de su exalcalde, además del senador Carles Mulet.