L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca formarà en matèria d’Igualtat al seu teixit associatiu

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca és conscient de les desigualtats que encara existeixen en la societat. Per això, aposta per pal·liar-les a través de polítiques públiques adaptades a la realitat de cada espai i de cada poble.

Defensa que la igualtat i la perspectiva de gènere, com a principis arrelats en estratègies globals com l’Agenda 2030, han de ser tractats com eixos transversals que estiguen presents en cada una de les àrees d’actuació de les administracions, assumint així les discriminacions sistemàtiques patides per les dones anys darrere d’anys.

Amb l’objectiu de seguir avançant pel camí que portarà a la igualtat real i efectiva, l’ajuntament ha desenvolupat una acció formativa per al teixit associatiu que s’emmarca dins del seu II Pla Municipal d’Igualtat 2022-2025, junt amb un equip expert en matèria d’igualtat. La meta de l’actuació serà la d’introduir conceptes i principis bàsics en matèria de perspectiva de gènere, pensant en l’aplicació que les entitats associatives locals poden fer d’aquests coneixements.

Aquesta sessió formativa tindrà lloc el dia 24 de març a les 19:00 hores i s’impartirà en el Centre Cívic d’Alfara. La persona encarregada de la ponència serà la politòloga Maria Amparo Calabuig, component del Centre d'Investigació d'Estudis de Gènere de la Universitat Miguel Hernández i una profesional realment implicada en qüestions socials.

L'alcaldessa d’Alfara del Patriarca i regidora de l’àrea d’Igualtat, Marisa Almodóvar Torres, destaca la importància de treballar en la igualtat amb de tots els col·lectius locals, fent que cadascú tinga la capacitat d’aplicar tot l’aprés en les seues activitats quotidianes. A més, Almodóvar incideix en la necessitat de seguir implementant el II Pla Municipal d’Igualtat, ja que solament així el poble garantirà un futur més igualitari i just per a la seua ciutadania.

Pel que fa a la resta d’accions que s’implementaran al municipi en aquest exercici 2022, el consistori seguirà informant el veïnat, animant en cada comunicació a la participació i a la implicació de la població en els assumptes públics.